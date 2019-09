France: nombreux chefs d’Etat présents à la cérémonie d’hommage à Jacques Chirac

Lundi 30 Septembre 2019



France / Fawzia Azzouz - Plusieurs chefs dEtat, dont le prsident russe Vladimir Poutine, le roi Abdallah II de Jordanie et le prince Albert de Monaco, sont attendu lundi Paris pour assister aux obsques officielles du dfunt Jacques Chirac a indiqu la presse locale, lundi.La journe est marque dans tout le pays par un deuil national et une minute de silence sera respecte dans toutes les administrations et les coles.La prsidence franaise a annonc sur son site internet quune crmonie familiale se droulera (...) 9h30, dans la plus stricte intimit, en la cathdrale Saint-Louis-des-Invalides .LElyse a prcis qu lissue de la crmonie, les honneurs militaires seront rendus au prsident Jacques CHIRAC, dans la cour dhonneur des Invalides, en prsence du prsident de la Rpublique Emmanuel Macron .Il est ensuite indiqu que le cercueil du prsident Jacques Chirac quittera ensuite les Invalides 11h00, en convoi funraire encadr par une grande escorte, pour rejoindre lglise Saint-Sulpice 11h45 .Les Franais pourront rendre, cette occasion, un dernier hommage lancien chef de lÉtat au cours de son trajet entre les Invalides et lglise Saint-Sulpice , poursuit lElyse.Un service solennel se tiendra ensuite en lglise Saint-Sulpice en prsence de la famille de Jacques Chirac et le prsident de la Rpublique Emmanuel Macron recevra au Palais de lElyse les chefs dÉtat trangers ayant fait le dplacement en France pour rendre hommage au prsident Jacques Chirac , conclut la communication du palais prsidentiel.Parmi les dirigeants politiques prsents pour la crmonie officielle, figurent Vladimir Poutine, Abdellah II, le prince Albert, mais galement le prsident italien Sergio Mattarella ou encore son homologue congolais Denis Sassou-Nguesso.Danciens prsidents assisteront galement ce dernier hommage, limage de lamricain Bill Clinton, et des successeurs de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Franois Hollande.Dimanche, la Cour des Invalides est reste ouverte toute la nuit pour permettre aux franais de venir voir le cercueil du dfunt chef dEtat.Une foule exceptionnelle y a dfil tout au long de la journe malgr des conditions mtorologiques dplorables.Jacques Chirac, dcd jeudi lge de 86 ans, sera enfin inhum dans la plus stricte intimit conformment aux souhaits de son pouse Bernadette, au cimetire de Montparnasse o repose dj leur fille Laurence, depuis 2016.