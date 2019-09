France : Journée de deuil national lundi en hommage à Jacques Chirac

Jeudi 26 Septembre 2019



France/Fawzia Azzouz - Lundi 30 septembre a été décrété journée de deuil national en France en hommage à l’ancien président Jacques Chirac, a annoncé jeudi soir Emmanuel Macron.Le chef de l’Etat s’est adressé aux Français dans un discours télévisé en l’honneur de Jacques Chirac disparu ce 26 septembre à l’âge de 86 ans.« Ce soir, le Président Chirac n'est pas seulement pleuré dans notre pays. Il l'est à travers l'Europe, dans le continent d'Afrique qu'il aimait tant, et dans le reste du monde», a déclaré Emmanuel Macron.« Nous perdons un homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait » a-t-il déploré dans son message aux français.Emmanuel Macron a également rendu hommage à la carrière politique du défunt président en rappelant que « le président Chirac incarna une certaine idée de la France. Une France dont il a constamment veillé à l’unité et la cohésion et qu’il a protégée courageusement contre les extrêmes et la haine ».« Il entre dans l’Histoire et manquera à chacun d’entre nous désormais», a martelé le président français.Pour rappel, Jacques Chirac est décédé jeudi matin à l’âge de 86 ans à son domicile parisien.Il avait dirigé le pays de 1995 à 2007.Victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2015, le président Chirac n’était pas apparu en public depuis plusieurs années, affaibli par les séquelles sur son état de santé.