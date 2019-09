Le Sommet mondial pour la paix appelle à un effort collectif pour une paix et un développement durables

Lundi 23 Septembre 2019



Communiqu de Presse -

Le Sommet pour la paix mondiale de 2019, intitul "Legislate Peace" - Implmentation de la DPCW pour un dveloppement durable, a t organis par une ONG internationale pour la paix appele HWPL, en Core du Sud pendant 2 jours, du 18 au 19 septembre.Dans le but de construire une paix et un dveloppement durables, l'organisation hte a men des initiatives mondiales, notamment l'tablissement d'un droit international pour la paix fond sur la DPCW, la promotion de l'harmonie religieuse par le dialogue interreligieux, la cration d'une culture de paix par l'ducation la paix, ainsi que la cration d'un rseau d'acteurs pour la paix dans le domaine des mdias, de la jeunesse et des femmes.Les 10 articles et les 38 clauses de la DPCW - Dclaration pour la paix et la cessation des guerres - ont t rdigs dans le but de reprsenter les voix marginalises de tous ceux qui aspirent la paix tout en appelant les États unir leurs efforts pour mettre en pratique les principes de la Dclaration, mettre un terme tous les conflits et toutes les hostilits et faciliter la paix dans un bien culturel."Le jour du Sommet pour la paix, il y a cinq ans, des hommes politiques dtermins soutenir l'laboration d'un droit international pour la paix se sont rassembls, des dirigeants religieux se sont engags faire en sorte que les religions deviennent une, sous le signe de la paix, et des reprsentants sociaux ont promis d'encourager et de soutenir ces efforts. Nous tenons peu peu nos promesses. Chaque pays du monde organise cet vnement. Ces efforts seront une lumire dans l'Histoire du monde. " Nous devons tre un pour atteindre l'objectif promis: la paix ", a dclar M. Man Hee Lee, prsident d'HWPL.Le sommet de cette anne, en particulier, a port sur le projet "Legislate Peace (LP)" qui exhorte les dirigeants nationaux soutenir la construction d'un cadre international juridiquement contraignant pour la paix et la cessation des guerres. Le projet LP est un mouvement pour la paix men par des citoyens du monde entier qui comprend les campagnes "Lettres de Paix" et "Sign your Support" et la "Marche pour la paix".En commenant par le festival pour la paix qui a promu l'esprit de paix et d'harmonie le 18 septembre, diverses sessions ont couvert les sujets suivants le 19 septembre: 1) Élargir le soutien au niveau international pour prsenter la DPCW l'Assemble gnrale des Nations Unies en tant que projet de rsolution ; 2) Diffuser une culture de comprhension et de dialogue interreligieux fonde sur les critures religieuses ; 3) Renforcer la capacit du rseau pour la paix des jeunes et des femmes ; 4) Mettre en uvre une ducation la paix pour former le caractre des citoyens mondiaux avec les valeurs de la paix ; 5) Dvelopper un rseau mondial des mdias pour la paix.Quant son soutien la DPCW, " je reconnais et j'appuie le travail d'HWPL pour la paix par le biais du droit international fond sur la DPCW, qui est un accord international dans lequel les droits de la personne et les valeurs sont protgs au-del de toutes les races, les cultures et les frontires. Grce ce travail (projet LP), les jeunes bnvoles d'HWPL travers le monde plantent la semence de l'espoirafinque les gnrations futures puissent cultive rune culture de paix ", a dclar Vincente Fox Quesada, ancien prsident du Mexique.Dans sa lettre en rponse la "Lettre de paix", S.E. Maithripala Sirisena, Prsident du Sri Lanka, a dclar : "Il ne serait pas difficile de parvenir une paix relle si le principe d'encourager les États traiter entre eux sur la base du respect mutuel, de l'galit et de l'autodtermination de l'humanit tout entire, tel que le prvoit la Dclaration (DPCW), tait respect".Les leaders politiques et religieux du monde entier, les reprsentants de la jeunesse et des femmes, les ducateurs et les reprsentants des medias ont accept de cooprer avec HWPL pour mettre en place des initiatives de paix et soutenir la DPCW en signant des mmorandums d'accord et des accords de partenariat.Paralllement la rsolution pour le soutien la DPCW prise par le Parlement centramricain (PARLACEN) en 2017, la Coalition des dirigeants des Carabes pour la paix (CCLP), compose d'anciens chefs d'Etats des Carabes, a t cre en septembre pour permettre l'adoption de la DPCW aux sein des organisations rgionales et multilatrales et obtenir lappui des gouvernements nationaux.À loccasion du 5me anniversaire du Sommet WARP qui sest tenu dans le monde entier, 300 000 participants se sont runis, rpartis sur 166 sites dans 113 pays: Core du Sud, Allemagne, Nouvelle-Zlande, Russie, Turquie, Philippines, Rpublique sud-africaine et Royaume-Uni ce mois de septembre.