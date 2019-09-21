النظام الايراني يستجدي حربا عسكرية

Samedi 21 Septembre 2019



لكن حروب العصر هي اقتصادية و مراهنة في نفس الوقت على ثورة الشعوب على انظمتها الشمولية الاستبدادية .فبحيث ، مهما فعل النظام الايراني من اجل الخروج من ازمته الداخلية الاقتصادية و الاجتماعية الحادة عبر حرب عسكرية تقليدية ، فلا اعتقده سينال مراده و هو الذي يلعب عامل الوقت ضده .ننتظر اذا في قادم الايام و كل ما اشتد الخناق حوله و عليه ، تخبطا اكبر و استفزازا أوضح و اعتدائات أوسع من طرف نظام تيوقراطي يتخبط خارج سياقات التاريخ و الجغرافيا .ولا نملك في الأخير الا ان نعبر عن تضامننا الكامل مع الشقيقة المملكة العربية السعودية أثر الهجومات الاخيرة على منشأتها النفطية ، و ما لحقها و لا زال من اذى متواصل مثلها مثل عديد الدول العربية من طرف الميليشيات الايرانية .