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النظام الايراني يستجدي حربا عسكرية

Samedi 21 Septembre 2019

Samedi 21 Septembre 2019
مرتجى محجوب

لكن حروب العصر هي اقتصادية و مراهنة في نفس الوقت على ثورة الشعوب على انظمتها الشمولية الاستبدادية .


فبحيث ، مهما فعل النظام الايراني من اجل الخروج من ازمته الداخلية الاقتصادية و الاجتماعية الحادة عبر حرب عسكرية تقليدية ، فلا اعتقده سينال مراده و هو الذي يلعب عامل الوقت ضده .

ننتظر اذا في قادم الايام و كل ما اشتد الخناق حوله و عليه ، تخبطا اكبر و استفزازا أوضح و اعتدائات أوسع من طرف نظام تيوقراطي يتخبط خارج سياقات التاريخ و الجغرافيا .

ولا نملك في الأخير الا ان نعبر عن تضامننا الكامل مع الشقيقة المملكة العربية السعودية أثر الهجومات الاخيرة على منشأتها النفطية ، و ما لحقها و لا زال من اذى متواصل مثلها مثل عديد الدول العربية من طرف الميليشيات الايرانية .

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189541

Sarih  (Tunisia)  |Samedi 21 Septembre 2019 à 20h 20m |           
والله مانيش عارف آش صارلك في المخيخ متاعك يا مرتجى بديت تهز وتسبط؟؟!!!, بالله خوذ راحة وخلي أفكارك تركح شويا راك عورتلها بصراحة، هذا آخرتها واجعك حال بو منشار ما تشوفش آش صاير في اليمن، ياااا راجل عيب عليك فيق على روحك، هذا موش يعني ان إيران ملائكة، لا والف لا هي شيطان أكبر بالنسبة لي



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