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''ترامب'' يشن هجوما على الفيدرالي الأمريكي ورئيسه

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
الأناضول - واشنطن - شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، هجوما على مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، ورئيسه جيروم باول، بعد خفض "فقير" في أسعار الفائدة.

وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، مساء الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.75 - 2 بالمئة، مقارنة مع 2- 2.25 بالمئة.


وقال ترامب في تغريدة على تويتر، إن الفيدرالي الأمريكي ورئيسه "باول" لا يملكان الشجاعة الكافية، في إشارة لرغبته بتنفيذ خفض أكبر في أسعار الفائدة.



وذكر أن "باول"، إضافة إلى الفيدرالي، فشلا مجددا في إدارة الأمور النقدية في البلاد.. "ليس لديهما إدراك ولا شجاعة ولا حتى رؤية".

ويؤكد ترامب مرارا، أن "انخفاض قيمة اليورو والعملات الأخرى مقابل الدولار، يضع الولايات المتحدة في وضع غير مريح بصورة كبيرة".

ويدفع انخفاض قيمة العملة الأوروبية، إلى زيادة تنافسية صادرات البلدان التي تتبنى اليورو، كعملة رئيسة في تعاملاتها الداخلية والخارجية.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي، إنه يجب على الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة الاتحادية إلى الصفر أو أقل.

  
  
     
  
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