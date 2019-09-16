مصر.. ''المقاول'' يدشن حملة إلكترونية ضد السيسي

Lundi 16 Septembre 2019



الأناضول

- أعلن الفنان والمقاول المصري محمد علي، الذي لاقت فيديوهاته الناقدة للنظام اهتماما واسعا، حملة إلكترونية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، في مقابل دعوات أطلقها مؤيدو الأخير عبر "تويتر" تتمسك به وتتحدث عن إنجازاته.وأطلق "علي"، عبر مقطعي فيديو بثهما في وقت مبكر من صباح الإثنين، هاشتاغا (وسما) بعنوان #كفاية_بقي_يا_سيسي، كخطوة أولى في خطة قال إنها تهدف لـ"رحيل السيسي".وطالب بتفعيل الهاشتاغ حتى الخميس المقبل، داعيا إلى تنحي الرئيس المصري، حال شارك في "الهاشتاغ" 30 مليون مواطن مصري (من أصل نحو 100 مليون نسمة).وقال علي إنه سيحدد "مناطق مهمة" لتظاهر المصريين الجمعة المقبل، حال تخطي الهاشتاغ العدد المطلوب من المتفاعلين ولم يستجب الرئيس المصري (لمطالبه بالرحيل).وهاشتاغ "#كفاية_بقي_يا_سيسي"، الذي أطلقه "علي"، تصدر "تويتر" في مصر حتى الساعة 11:00 تغ، محققا 405 آلاف تغريدة، فيما رد عليه أنصار السيسي بهاشتاغ #شعبك_مصدقك_يا_سيسى.وتحدث الهاشتاغ المؤيد للسيسي، الذي يروج له الإعلام المصري، عن أن الأخير قدم إنجازات للبلاد ويواجه مؤامرة ضده، داعيا لدعمه ورفضه عودة البلاد إلى ما يسمونه "فوضى" مرة أخرى. وحقق هذا الهاشتاغ 37 ألف تغريدة عند الساعة 11:00 تغ، لكنه لا يظهر حتى الآن ضمن قائمة الترند في مصر، التي تضم أعلى 10 هاشتاغات تفاعلا.ووجه المغردون المؤيديون للسيسي اتهامات لـ"علي" تمس الشرف والوطنية، مؤكدين رفضهم ما يقوم به من خارج البلاد.وبرز "علي" مع حديثه قبل أيام عن وجود وقائع فساد كبرى، اتهم فيها مسؤولين بارزين في الدولة، غير أن السيسي خرج في مؤتمر للشباب السبت، ونفاها مؤكدا أنه يعمل لصالح المصريين، وحذر من مؤامرة لتغيير الحكم والفوضى بالبلاد.وحتى ظهر الإثنين، لم تعلق السلطات المصرية على ما ذكره "علي" من دعوات لرحيل السيسي، غير أن الأخير عادة ما يقول إنه غير متمسك بحكم البلاد، مؤكدا أنه حين تخرج ملايين في الشوارع سيتنحي فورا باستثناء أن يكون هناك خطر يهدد مصر.غير أن صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، قالت في وقت سابق الإثنين إن بلاغا تقدم لنائب العام بالبلاد، ضد "علي"، عقب دعوته لرحيل السيسي، متهما المقاول المصري بـ"التحريض على قلب نظام الحكم".ومحمد علي (40 عاما)، ممثل متوسط الشهرة، غادر مصر واستقر في إسبانيا، ولاقت فيديوهاته الناقدة للنظام رواجا واهتماما واسعين في بلاده.وهذه الحالة هي الأولى البارزة لشخص دون خلفية سياسية منذ وصول السيسي للحكم في 2014، التي تثير ضجة واسعة لعدة أيام، ويدفع رئيس البلاد إلى الرد على ما يثيره في مؤتمر وكلمة رئيسية.