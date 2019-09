Tunisie: La demande de libération de Nabil Karoui rejetée par la cour d'appel de Tunis

Mardi 03 Septembre 2019



Tunis/Maroua Sahli - La cour d’appel de Tunis a rejeté, mardi, la demande de libération du candidat à l’élection présidentielle, Nabil Karoui, a affirmé le responsable au parti politique de Karoui, "Au cœur de la Tunisie", Iyadh Loumi.Dans une déclaration à l’AA, Loumi a accusé les partis politiques, "Ennahdha" et "Tahya Tounes", d’être responsables du rejet de la libération de Nabil Karoui.L’arrestation de Karoui, émane, d’après Loumi, d’une décision politique par excellence. Sa libération ne pourra avoir lieu, selon lui, que par le biais d’une autre décision politique, a-t-il ajouté.Loumi a également déclaré qu’il s’agit d’une question grave faisant de la Justice un simple instrument aux mains de l’exécutif.Le parti politique de Nabil Karoui, « Au cœur de la Tunisie », poursuivra, selon Loumi, son mouvement pacifique de contestation de l’arrestation de son leader ainsi que la campagne électorale, en dépit de la "falsification morale" dont fait l’objet ce scrutin présidentiel.Loumi a ajouté que malgré son incarcération, Nabil Karoui, est de plus en plus populaire grâce à la solidarité du peuple tunisien.Le candidat à l’élection présidentielle en Tunisie, Nabil Karoui, également ancien propriétaire de la chaîne de télévision privée Nessma Tv, a été arrêté dans la soirée du vendredi 23 août, alors qu’il était en déplacement dans le gouvernorat de Béja (nord-ouest).Un communique du ministère tunisien de l’Intérieur a affirmé que l’arrestation de Karoui a eu lieu en application d’un mandat de dépôt de la Cour d’appel de Tunis à son encontre.