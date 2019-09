Tunisie / Abir Moussi : «Le PDL puis... les autres»

Dimanche 01 Septembre 2019



Je crois que cela revient notre foi en notre programme et en ce que nous faisons, notre tnacit et notre courage de ne pas avoir retourn nos vestes, enfin notre travail de proximit continu qui a permis une bonne frange de la population de se rendre compte de notre srieux, de notre sincrit et de notre volont de changer ses conditions de vie.

Vous savez, dans ce genre d'action, a passe ou a casse. Dieu merci, cela a l'air d'aller, et pas qu'auprs des destouriens.

Pourquoi ne le serais-je pas? Vous-mme venez d'admettre notre courbe ascendante.

Non, srieusement, les Tunisiens en ont marre de ce systme qui dure depuis huit ans prdomin par Ennahdha et ses allis. Aujourd'hui, il y a ceux qui cherchent une nouvelle formule et de nouveaux dcideurs, encourant beaucoup de risques. Et il y a ceux qui veulent revenir un mouvement historique -le ntre- qui a bti la Tunisie moderne, avec la garantie qu'il n'y ait plus les drives d'antan. C'est ce quoi nous nous engageons.

Promesse non tenue, il faut le prciser. Pour vous rpondre, je rappellerais que le PDL s'est engag lutter contre le systme actuel bas sur les lobbies, les nominations bases sur les principes du partage ou de l'allgeance, l'opacit qui rgne dans tous les secteurs, la justice deux vitesses, la corruption...



Nous promettons un pouvoir courageux qui s'appuie sur une vision politique claire et sur une volont d'appliquer la loi contre quiconque a port atteinte l'État ou la socit.

Écoutez, je pense sincrement, en mon me et conscience que je ne fais peur qu' ceux qui n'ont pas les conscience tranquilles, qui ont commis ou aid commettre des crimes, ou qui ont des vellits de saigner encore ce pays.



Croyez-vous que le peuple n'ait pas envie qu'on lui rende compte des assassinats politiques, du sang qui a coul, du corps scuritaire parallle, de l'enrichissement illimit, des transactions publiques douteuses, de son pouvoir d'achat corn l'extrme? C'est ce que nous lui promettons et nous engageons faire cesser. J'admets que cela fait peur certains...

D'abord, le PDL se prvaut surtout de sa large base populaire qui se rpartit sur l'ensemble du territoire.



Ensuite, ce n'est pas vrai que notre parti se limite Abir Moussi. Nous avons de grandes comptences dans tous les domaines qui, de surcroit, sont de vrais patriotes qui veulent servir le pays et qui croient au programme de sauvetage de la Tunisie que nous avons labor ensemble. A quoi serviraient des noms connus s'ils sont l pour la parade ou par intrt?



Je prciserais enfin, que nos listes candidates aux lgislatives sont composes de gens qui ont dans leurs rgions respectivement un rayonnement certain pour leur intgrit et leur srieux.

Ce sont eux qui ont perdu, l'oppos du parti qui, en effet, n'a gard que le bon grain, celui convaincu qui ne perd pas vite le souffle et qui ne l'a pas rejoint par intrt.

Pas du tout la hauteur des attentes des Tunisiens. En guise de programmes, ils ont droit des promesses trompeuses, des coups bas, de la diffamation, des calomnies, des pages sponsorises, des infractions gogo, sans parler de l'ISIE qui, trois jours du dmarrage de la campagne (vendredi 30 juillet), n'a toujours pas distribu le guide des procdures, ni ne peut recevoir nos programmes de runions, en attendant la dcision du Tribunal administratif relatif au recours de quatre candidats. On est oblig de faire avec.

Niet. Je ne vois ni candidat ni parti qui, comme nous, proposent un changement radical du systme. Tous sont prts, pour des prtextes divers et degrs diffrents, des deals, des compromis, sinon des compromissions, genre donnant donnant qui maintiendrait le statut quo.

Voil une femme qui ne laisse pas personne indiffrent pour sa forte personnalit, ses positions carres, son franc-parler et sa capacit nager seule et contre-courant.Ses partisans et d'autres encore l'admirent, ses rfractaires ne la supportent pas. Certains mme la hassent franchement. Abir Moussi ne semble pas s'en ressentir.Mais quel que soit son sentiment son gard, on ne peut nier ou rester insensible son courage ni sa tnacit. En effet, elle a assur en 2011 et en plein soulvement, la dfense contre la dissolution du Rassemblement constitutionnel dmocratique (RCD) de Ben Ali dont elle tait la secrtaire gnrale adjointe charge de la femme.La majorit des Tunisiens y voyaient le symbole de la dictature poussant ses barons se terrer ou se taire.Elle, contrairement eux, tenait tte, assumait les drives du rgime Ben Ali, mais criait ses ralisations et revendiquait son appartenance au RCD, hritier naturel du Destour de Bourguiba.Quand Hamed Karoui cre en 2012, le mouvement destourien et milite ses cts de toutes ses forces et avec toute sa foi, au point qu'il lui confie, trois ans plus tard, les destines du mouvement, qu'elle fait vite rebaptiser Parti destourien libre (PDL). Les dceptions provoques par d'autres partis, auparavant plus populaires, l'ont fait grimper aux sondages, l'image de sa cheffe qui est parmi les cinq six premiers en intentions de vote.C'est elle notre dernire invite de cette srie d'entretiens. Peut-tre qu'on se sera entretenu avec la premire prsidente du monde arabe. Sait-on jamais...