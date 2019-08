Tunisie – Election présidentielle : Comment obliger les candidats à respecter leurs promesses de campagne?

Jeudi 22 Août 2019



Les Tunisiens ont inaugur lre de la dmocratisation dans le monde arabe, travers ce quon a qualifi Printemps arabes.A loccasion des prochaines lections (la prsidentielle et les lgislatives) tunisiennes, nous avons loccasion dachever le processus entam en 2011. Il sagit de trouver la parade pour empcher que les candidats (partis et individus confondus) nhonorent pas leurs promesses, leurs engagements.Mais qui doit le faire ? A notre avis, seule la socit civile est apte imposer cela. Alors, nous suggrons que celle-ci labore un MANIFESTE qui contiendrait une obligation de ralisation des promesses lectorales, ou dfaut une sanction suprme : la destitution, faire signer et par les partis politiques (pour les lgislatives) et par les candidats la prsidence de la Rpublique Et en cas de refus par un candidat ou un parti politique de signer ce manifeste, il faudra appeler son boycott pur et simple.Rappelez-vous, en 2006 en France, Nicolas Hulot lance son fameux Pacte cologique dans lobjectif dimposer lcologie dans la campagne prsidentielle franaise de 2007. Cinq des sept candidats signent ce Pacte (Dominique Voynet, Franois Bayrou, Marie-George Buffet, Nicolas Sarkozy et Sgolne Royal), mais les deux autres le rejettent (Arlette Laguiller et Olivier Besancenot).Malheureusement pour lui, il stait content dun simple engagement moral oubliant que la politique na pas de morale.Pour nous, il sagit dviter cela en accompagnant lengagement lobligation de respect de cet engagement. Car si nous ne le faisons pas, une fois lus, les candidats ignoreront leurs promesses, invoquant des circonstances attnuantes, du genre : je nai pas la majorit lAssemble , jai voulu viter une ventuelle guerre civile , on ma trahi , la Constitution ne me le permet pas , etc. Donc, on trouvera toujours quelque chose pour justifier le non-respect de ses engagements.Notre propos est une simple suggestion pour sortir de cette spirale des promesses lectorales oublies ds le lendemain des lections. Maintenant la socit civile de formaliser ledit manifeste et lobligation. Et nous pensons que ce serait un grand service quelle aura ainsi rendu au peuple tunisien. Et en ce moment, on pourra nous vanter davoir russi, cette fois-ci, une premire dans le monde.