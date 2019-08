Des politiciens et des dirigeants félicitent les Musulmans à l'occasion de l'Aïd al-Adha

Dimanche 11 Août 2019



AA -

Plusieurs dirigeants et responsables ont félicité les musulmans à l'occasion de l'Aïd al-Adha.Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, fraîchement élu, a déclaré que "les Musulmans au Royaume-Uni ont apporté des contributions significatives dans tous les domaines dans le pays".Il a ajouté, dans un message de félicitations sous forme de vidéo, qu'il " a vu une générosité exceptionnelle de la part des Musulmans dans leurs dons et leur soutien aux œuvres caritatives"."Les musulmans au Royaume-Uni, hommes et femmes, contribuent énormément à la vie britannique moderne. Dans les affaires, dans nos services publics, culture, médias, dans les plus hauts niveaux de gouvernement et évidemment au sein de l’équipe championne du monde de cricket.""Les musulmans aident les Britanniques à faire de ce pays un succès", a-t-il poursuivi.Ces propos sont en contradiction avec ses déclarations antérieures concernant les musulmans.Cependant, le Secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré que "le Hajj (pèlerinage) rappelle notre engagement commun à défendre le droit de tout individu de pratiquer librement sa religion".Il a ajouté, dans un communiqué publié sur le site du Département de l'Etat américain, que "des milliers d'Américains musulmans accomplissent le Hajj cette année", souhaitant que tous les pèlerins rentrent chez eux en toute sécurité.Par ailleurs, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré, dans une vidéo, que "aujourd’hui, les musulmans au Canada et à travers le monde marquent la fin du Hajj et célèbrent l’Aïd al-Adha, aussi appelée la Fête du sacrifice”."Cette fête est également l’occasion de réfléchir à des valeurs comme le service, la compassion et la générosité. Que ce soit en appuyant des organismes de bienfaisance ou en venant en aide à leurs voisins, les Canadiens musulmans incarnent ces valeurs tout au long de l’année”, a-t-il ajouté.De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a déclaré sur Twitter que " L'Aïd al-Adha est une occasion pour montrer l'unité".Il a ajouté, en commentant les agressions israéliennes contre les fidèles palestiniens dans la Mosquée d'al-Aqsa: "Nous, Musulmans, nous avons la force pour mettre fin à cette tyrannie seulement si nous nous unissons".