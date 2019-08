France: « crispations », « tensions » et « confusion » autour de la laïcité

Samedi 03 Août 2019



Une tude scientifique pour mieux comprendre

Lacit et musulmans

- Militantisme contre le dvoiement de la lacit

Dans un contexte politique particulier o la visibilit des communauts musulmanes reste source de perptuels dbats politiques et mdiatiques, l'Observatoire de la lacit, institution relevant du gouvernement franais depuis 2013, dresse un tat des lieux plutt rassurant de la situation relle sur le terrain, l'occasion de la parution rcente de son sixime rapport annuel.Les atteintes directes la lacit restent en ralit peu rpandues au niveau national, et apparaissent pour la troisime anne conscutive mieux contenues explique le rapport relatif la priode 2018-2019.Il prcise que dans un contexte qui persiste, fait la fois dinquitude, dmotion mais aussi de confusions entre ce qui relve de la lacit et ce qui relve dautres champs, dont le radicalisme violent et le terrorisme, il est plus indispensable que jamais de dresser ltat des lieux de la lacit avec une grande rigueur danalyse .Pour ce faire, l'Observatoire, actuellement dirig par Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadne, a procd une importante enqute d'opinion via l'institut ViaVoice et avec le soutien du Groupe Socits, Religions, Laicits (GRSL) du Centre National de Recherche Scientifique (CNRS).Ainsi, si la dfinition actuelle de la lacit convient une majorit des sonds (48%) , ils sont 29% plaider pour une dfinition plus restrictive et seulement 14% la vouloir plus ouverte. Pour autant, ils sont 20% juger que la lacit est bien applique par les autorits.S'agissant des fonctions protectrices de la lacit, l'enqute met en lumire une diffrence significative entre les rponses fournies par les croyants, selon leur appartenance religieuse.D'une part 72% des protestants et 60% des catholiques estiment que la lacit protge en thorie les pratiquants , tandis que seulement 45% des musulmans considrent qu'elle les protge.L'Observatoire de la lacit justifie cet cart par les discriminations subies par les communauts musulmanes en France.50% des musulmans citent les discriminations que subissent les citoyens en raison de leur religion suppose parmi les principaux enjeux lis la lacit, contre seulement 35% des catholiques et 33% des protestants explique le rapport annuel 2018-2019.Et pour cause, la rponse cet cart se trouve dans la suite de l'enqute. Les franais sont 49% dplorer qu'on ne parle de lacit qu' travers l'Islam et 60% qu'on n'en parle qu' travers la polmique .Le sujet de l'Islam fait rgulirement les gros titres dans la presse, ds lors qu'il s'agit d'voquer des sujets pineux, tels que les repas de substitution dans les cantines scolaires, le port du voile dans la rue ou en entreprise, ou encore depuis quelques annes, le "burkini".Derrire ces sujets de socit, se dissimule en ralit une problmatique importante dans l'Hexagone, celle de la visibilit des communauts musulmanes et de la place qui leur est accorde.L'Observatoire indique dans son rapport que certaines thmatiques au sujet desquelles les politiques ou les mdias se retranchent derrire la lacit, ne relvent pas de ce principe fondamental.Ainsi, depuis les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, la France a t le thtre de dbats ubuesques.Des agents aroportuaires se sont vus retirer leurs accrditations en raison du port de la barbe, des jeunes filles ont t convoques par leur hirarchie dans plusieurs collges et lyces pour avoir port des jupes longues, ou encore plus rcemment, une lue de la commune d'Argenteuil (Ile de France), a oblig une jeune femme ter son voile pour pouvoir procder son mariage civil.Aucun de ces faits, ne relve d'une quelconque atteinte au principe de lacit mais c'est pourtant la raison qui a t systmatiquement invoque pour justifier les dcisions prises l'encontre de citoyens dont le seul point commun est d'tre musulman.Dans une tribune commune publie en mars dernier, l'avocat Asif Arif et le conseiller municipal de Saint-Denis Madjid Messaoudene avaient point du doigt le fait que cette cristallisation collective notamment sur la question du foulard des femmes n'a rien voir avec le principe de lacit.Il nexiste aucune violation de la lacit dans ce domaine, puisque la lacit de lEtat y est totalement trangre , avaient-ils martel aprs avoir prcis que le fminisme slectif, visant ne dfendre la femme que lorsquelle nest pas voile, semble davantage relever de la discrimination que de la volont affiche de soutenir les femmes.L'instrumentalisation de la lacit des fins d'exclusion est videmment un fait dnonc par les associations et personnalits issues du monde militant.Pour Fatih Karakaya, militant contre l'islamophobie et ancien directeur de l'Organization of Racism and Islamophobia Watch (ORIW), la lacit devient un outil d'exclusion d'une partie des citoyens .Il explique avoir le sentiment que la lacit est applique de manire plus stricte aux musulmans et en toutes circonstances, y compris dans le domaine priv.De son ct, Mehdi Chebaki, chroniqueur radio et porte-parole du mouvement Citoyen contre les Discriminations dans les Mdias (CDM), estime qu'au regard des chiffres publis dans le rapport annuel de l'observatoire de la lacit il est clair qu' force de chercher manipuler l'opinion publique en mettant des sujets secondaires au premier plan mdiatique, les gens finissent par comprendre qu'il y a anguille sous roche .Il dnonce le dcalage entre les moyens de propagande dploys par une certaine classe politico-mdiatique dominante contre une minorit religieuse et considre que les rdactions nationales ont t duques surragir ds lors qu'un musulman ici ou l semblerait vouloir s'attaquer la lacit .Selon ce militant l'Islam et les musulmans sont devenus des sujets de consommation courante du "fast-food" journalistique qui permet de remplir moindre frais, sans travail ni vrifications .Ce constat semble largement partag par l'Observatoire de la lacit lui-mme puisque parmi les nombreuses formations qui sont proposes et mentionnes au cur de son rapport annuel, figurent des cessions destines aux journalistes, considrs dans l'Hexagone comme le quatrime pouvoir.