Lettre ouverte au président du Parti Ennahda

Samedi 03 Août 2019



Permettez-moi de vous adresser ce prsent courrier dans lespoir de contribuer, ma manire, votre processus de slection de votre candidat pour les prsidentielles.Monsieur le prsident, un grand parti comme le vtre, qui a longuement contribu la dmocratisation de la Tunisie et ce depuis des dcennies et qui compte prs de 25% de llectorat Tunisien ne peut se permettre de ne pas prsenter de candidat issu de son parti.Si jamais il prenait cette position, qui pourrait paratre comme sage tenant compte des contraintes trangres ventuelles, il enverrait comme signal ses partisans quil nest pas apte exercer le pouvoir, aussi il ne faudrait pas quil stonne par aprs que son lectorat vote pour une personnalit qui est apte exercer le pouvoir et en qui il a confiance pour mener bien le processus de dmocratisation du pays et qui pourrait prserver les intrts de la Tunisie et faire face aux pressions tant intrieures qui pourraient se dguiser en extrieures qu extrieures proprement parler.Monsieur le prsident, vous avez bien raison de privilgier les lections lgislatives, la vritable source de pouvoir dans un rgime parlementaire il ne reste pas moins que vous ne pouvez vous permettre de ne pas prsenter de candidat et jouer les forfaitsa serait jeter lponge dans un ring de boxe sans avoir mme os joueril faudrait au moins participer et dune faon significative ne fut ce que pour prserver votre lectorat pour les lgislativesLe citoyen na que faire dun parti qui ne veut pas exercer le pouvoiril continuera prier pour vous mais votera pour un autre parti qui a de laudace et qui a linsolence juvnile de croire en lui-mme comme disait lautreMonsieur le prsident, votre vice-prsident, Abdel Fattah Mourou, pourrait trs bien assumer la candidature dEnnahda la prsidentielle.Cest une personnalit qui se positionne au centre et du coup vous permettra de participer un gouvernement aussi bien gauche qu droite, selon les rsultats lectoraux des lgislatives et cest une personne de confiance pour ce qui est de la prservation des acquis dmocratiquesCertes, il nest pas sr quil lemporte au deuxime tour mais au moins il se battra et pourrait bien gagnet mme sil ne gagnait pas, il sortirait avec les honneurs et monterait lopinion publique tant nationale quinternationale quil est capable dassumer les rsultats lectoraux quel quils soientCertes, certains voudraient vous faire croire que vous ne pourriez plus monnayer vos voix mais au fond, qui pourrais donner ce quil na pas.De plus, ce sont seuls les rsultats lectoraux aux lgislatives qui dtermineront les coalitions gouvernementales futuresSi jamais, vous dcidiez soutenir ds le premier tour une personnalit de lancien rgime, vous perdrez beaucoup aussi bien aux prsidentielles quaux lgislatives qui suivrontcar au fond la campagne prsidentielle ne peut que sinscrire dans la continuit des lgislatives, qui elles sont dterminantes pour lexercice du pouvoir.Monsieur le prsident, pour finir, les gens qui ont t emprisonns ou exils nont pas tous ces sacrifices pour dclarer forfait si vite par aprsSi il fallait se rconcilier avec lancien rgime , ils auraient mieux fait de le faire du temps de Ben Ali, ils auraient conomis une vingtaine dannes de leur vie et bien des souffrances pour leur familles entre autres nest ce pasAvec mes sincres salutationsAida BOUCHADAKH