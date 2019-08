Face à des menaces et des agressions, un collectif de citoyens de l’Ariana sollicite l’intervention du chef du gouvernement

Vendredi 02 Août 2019



Nous soussignés , citoyens de la ville de L’Ariana et membres des associations Zone verte Menzah , association Winou etrottoir , association city -zen , association citoyenneté Ennassr , collectif citoyens d’El manazeh , venons par la présente demander l’intervention du chef du gouvernement et du ministre de l’intérieur.Les questions d'exécution des décisions et des infractions de changement de vocation deviennent alarmantes face au silence du Gouvernorat et de la mairie .Après les agressions verbales, certains contrevenants passent à la diffamation et aux menaces de mort vis-à-vis des membres de la société civile exigeant l'application de la loi.