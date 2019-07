Tunisie/Obsèques de Béji Caïd Essebsi : Des hommages internationaux et une reconnaissance éternelle

Samedi 27 Juillet 2019



Les obsques du dfunt prsident tunisien, Bji Cad Essebsi, ont dmarr, dans la matine de samedi, avec le transfert de sa dpouille de son lieu de rsidence (La Maison de la Paix), au palais prsidentiel de Carthage o les loges officiels lui ont t rendus.Un vhicule militaire, devanc par la patrouille dhonneur militaire, sest charg du transfert de la dpouille du dfunt prsident, escort par une formation des trois armes.Le prsident tunisien par intrim, Mohamed Ennaceur a dclar au cours des loges officiels aux obsques de Bji Cad Essebsi que le dfunt est parvenu assurer la transition dmocratique, garantir la stabilit du pays et organiser les premires lections libres et dmocratiques .Ennaceur a galement affirm que Cad Essebsi a occup des postes importants au sommet de lEtat tunisien o son empreinte et sa touche personnelle perdureront dans un militantisme continu enracinant les principes de la libert.Le prsident algrien par intrim, Abdelkader Ben Salah, a pour sa part dclar que le dcs de Cad Essebsi est une grande perte pour l'Algrie, pour le peuple arabo-musulman et l'ensemble des militants pour la paix dans le monde.Il a ajout : Nous sommes venus partager avec les familles, restreinte et largie, du dfunt le poids de cette tragdie, nous lavons connu au cours d'une tape difficile de notre histoire, il nous a soutenu et milit pour notre cause.Le prsident palestinien, Mahmoud Abbas sest galement exprim au cours des loges officiels Bji Cad Essebsi. Il a dclar que Cad Essebsi, est une perte pour la nation arabo-musulmane, pour la Palestine, pour son pays, la Tunisie, et pour lensemble de lhumanit .Il a ajout : Nous sommes venus de Palestine pour accomplir notre devoir de condolances par respect au leader, au militant, au frre et lami, Cad Essebsi qui a protg la Tunisie et prserv sa stabilit dans les pires situations .Le transfert de la dpouille du dfunt prsident au cimetire Jallaz via plusieurs grandes avenues de la capitale, Tunis, se poursuit actuellement.Une multitude de dirigeants et chefs dEtats et de gouvernements de pays frres et amis y assistent et y participent.