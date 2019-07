France/canicule: 20 départements en alerte rouge

Mercredi 24 Juillet 2019



France/Fawzia Azzouz - Météo France a placé une vingtaine de départements du nord du pays en vigilance rouge à compter de 16 heures ce mercredi en raison de l’épisode caniculaire en cours.Ce niveau d’alerte implique une vigilance absolue pour des « phénomènes d’intensité exceptionnelle », explique Météo France sur son site, notant qu'elle prévoit un « pic de chaleur exceptionnel (...) sur les régions du nord de la France ».A « 15 heures, on observe des températures très élevées sur les départements en vigilance orange et rouge, généralement comprises entre 35 et 40 degrés avec même quelques valeurs jusqu'à 41 degrés dans le Centre, en Bourgogne et en Champagne. », souligne la même sourceUne soixantaine de départements sont par ailleurs toujours en vigilance orange, couvrant quasiment tout le reste du pays.Météo France annonce, par ailleurs, que jeudi sera « la journée la plus chaude de l'épisode sur le nord du pays avec dès le matin des températures minimales encore plus chaudes que mercredi tandis que des températures maximales supérieures à 40°C seront observées encore sur un grand quart nord-est du pays ».La vigilance orange indique des épisodes dangereux, tandis que le niveau jaune nécessite une attention particulière pour la pratique d’activités sensibles aux risques météorologiques.« Vendredi, les températures chuteront de façon spectaculaire sur l'ouest de la France, en liaison avec une dégradation orageuse, tandis que la chaleur résistera à l'est » conclut l’institut spécialiste de la météo.