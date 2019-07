Etats-Unis: mise au point d'une opération navale internationale baptisée, ''Le Gardien'' Pour assurer la sécurité de la navigation dans la région du Golfe

Samedi 20 Juillet 2019



AA -

Le commandement central de l’armée des Etats-Unis a annoncé, samedi « la mise au point d’une opération navale internationale, baptisée « Le Gardien », pour assurer la sécurité de la navigation dans la région du Golfe.Cette initiative américaine intervient en réaction à l’interception et la saisie par les autorités iraniennes d’un pétrolier sous pavillon britannique.Le commandement de l’armée américaine a, ainsi, indiqué sur Twitter qu'« un effort naval dans la région du Golfe visant à renforcer le contrôle sur les carrefours maritimes est en cours de développement ».L’opération navale « Le Gardien », permettra de garantir la stabilité maritime et le passage sécurisé des navires. Elle contribuera ainsi à atténuer les tensions dans les eaux internationales, a ajouté le commandement de l’armée américaine.Ce nouveau cadre de sécurité maritime permettra également aux différents Etats de bénéficier de la coopération des pays participant à sa mise en œuvre. Les Etats-Unis s’engagent ainsi à soutenir cette opération en coopération avec les Etats qui y contribuent.Le commandement de l’armée américaine a également indiqué que « les responsables américains poursuivent la coordination avec leurs partenaires en Europe, en Asie et au Moyen-Orient pour se décider sur les effectifs militaires nécessaires à la mise en place de cette opération.