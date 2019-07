CAN 2019 / Le Nigéria gagne contre la Tunisie (1-0), et termine 3ème

Mercredi 17 Juillet 2019



Paris / Eşref Yeftale - La petite finale de la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a été remportée par la sélection du Nigéria sur le score de 1-0 contre l’équipe de Tunisie, ce mercredi soir, dans le cadre de la rencontre de la 3ème place de la CAN en Egypte.Les joueurs nigérians ont rapidement ouvert le score à la suite d’un ballon relâché par le portier tunisien Moez Ben Cherifia, une faute de main profitant au meilleur buteur actuel de la CAN, l’attaquant des « Super Eagles », Odion Ighalo (1-0, 3’) n’ayant plus qu’à pousser le ballon dans la cage vide.Malgré plusieurs changements de joueurs en seconde période, les protégés d’Alain Giresse n’ont pas réussi à remonter leur but de retard, offrant la victoire aux hommes de Gernot Rohr dans cette petite finale de la CAN 2019.A noter que l’attaquant du Shanghaï Shenhua, Odion Ighalo vient d’inscrire son 5ème but de la compétition, une réalisation confortant avant la grande finale de vendredi soir entre l’Algérie et le Sénégal, la première place au classement des buteurs de l’avant-centre nigérian.Stade : Al-Salam Stadium, Caire (Egypte)Heure : 21h00 (gmt+1)Météo : 32°C, temps clairArbitre : Ghead Zaglol Grisha (EGY)Ben Cherifia – Dräger, Hnid, Meriah, Haddadi – Chaalali, Skhiri, Sassi – Badri, Khenissi, Khazri (cap)Entraineur : Alain GiresseUzoho – Collins, Omeruo, Troost-Ekong, Aina – Ndidi, Etebo, Musa (cap), Iwobi, Chukwueze - IghaloEntraineur : Gernot RohrTunisie – Nigéria : 0-1Nigéria : Odion Ighalo (0-1, 3’)Tunisie : Chaouat remplace Khenissi (44’), Sliti remplace Badri (58’), Bedoui remplace Hnid (67’)Nigéria : Osimhen remplace Ighalo (46’), Simon remplace Musa (75’), Kalu remplace ChukwuezeTunisie : Chaalali (61’), Bedoui (90’+2)Nigéria : Ndidi (18’)