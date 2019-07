Tunisie: report de l'audition de Nabil Karoui

Vendredi 12 Juillet 2019



AA -

Tunis - Hichem Ben Ahmed -Le comité de défense du potentiel candidat à l’élection présidentielle tunisienne, Nabil Karoui, a annoncé, vendredi, que l'audition de ce dernier par le pôle judiciaire économique et financier, dans le cadre de son implication dans une affaire de blanchiment d’argent, a été reportée pour le 23 juillet.Le ministère public tunisien avait annoncé, lundi, le gel des avoirs de Nabil Karoui et de son frère ainsi qu’une mesure d’interdiction de quitter le territoire tunisien à leur encontre, dans le cadre de leur implication dans une affaire de blanchiment d’argent.L’avocat de Nabil Karoui, Kamel Ben Messaoud, a déclaré que "le procureur de la République au sein du pôle judiciaire économique et financier a répondu favorablement à leur demande de report de l’audition de Karoui". Un report qui servira à compléter les éléments du dossier, a ajouté Ben Messaoud.L’avocat de Karoui a également affirmé que "le juge d’instruction a accepté de réexaminer le gel des avoirs de Karoui et l’interdiction de quitter le territoire dont il fait l’objet". La justice tunisienne a également accepté le maintien en liberté de Karoui en attendant son audition le 23 juillet.Ben Meassaoud a indiqué, en ce sens, que "le dossier de l’accusation ne comporte, pour le moment, aucun élément incriminant Karoui"."Certaines parties cherchent à exclure son client de la course à la présidentielle en lui créant des ennuis judiciaires", a-t-il ajouté.Karoui a, pour sa part, affirmé que "les accusations dont il fait l’objet proviennent de personnes et d’organisations méconnues et visent à l’empêcher de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle".Nabil Karoui est le président du parti politique tunisien "Parti de la Paix sociale", fraîchement rebaptisé "Au cœur de la Tunisie". Un récent sondage d’opinions réalisé par un institut de sondage privé le place en tête des intentions de vote avec 29 %.L’élection présidentielle est prévue en Tunisie pour le 19 novembre 2019.