CAN 2019 / Quarts de finale : la Tunisie dispose de Madagascar (3-0)

Jeudi 11 Juillet 2019



La sélection nationale de Tunisie a réussi à se hisser sans trop de difficulté en demi-finale de la CAN 2019, jeudi soir, en s’imposant trois à zéro face à la modeste formation de Madagascar, dans le cadre du dernier quart de finale de la compétition.Après une première période se soldant sur un score nul et vierge, les « Aigles de Carthage » ont pris les devants dès le retour des vestiaires avec le but avec un peu de réussite de Ferjani Sassi (0-1, 52’) suivi de la réalisation de Youssef Msakni (0-2, 60’) quelques instants plus tard.En toute fin de rencontre, Naïm Sliti (0-3, 90+3’) délivrera définitivement les siens dans les ultimes secondes de la partie, scellant le score final dans cette confrontation.Les protégés d’Alain Giresse affronteront le Sénégal, dimanche en demi-finale, l’un des gros ténors de la compétition au stade Al-Salam du Caire, pour une place en finale de la Coupe d’Afrique des Nations.Stade : Al-Salam, Caire, EgypteHeure : 21h00 (gmt+1)Météo : 33°C, temps clair avec quelques nuagesArbitre : Alioum Alioum (CMR)Compositions de départ :Adrien – Métanire, Fontaine, Razakanantenaina, Mombris – Ilaimaharitra, Andrianantenaina, Amada – Andriamatsinoro, Andriatsima, NomenjanaharyEntraineur : Nicolas DupuisHassen – Haddadi, Meriah, Bronn, Kechrida – Sassi, Skhiri, Chalali – Msakni, Khenissi, KhazriEntraineur : Alain GiresseRazakanantenaina remplacé par Morel (65’), Nomenjanahary remplacé par Voavy (67’), Ilaimaharitra remplacé par Rokotoharimalala (77’)Msakni remplacé par Sliti (66’), Chaalali remplacé par Dräger (75’), Sassi remplacé par Aouadhi (83’)Madagascar – Tunisie : 0-3Tunisie : Ferjani Sassi (0-1, 52’), Youssef Msakni (0-2, 60’), Naïm Sliti (0-3, 90’+3)Avertissements :Madagascar : Abel (86’)