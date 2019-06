Tunisie: deux attentats terroristes font 1 mort et 8 blessés

Jeudi 27 Juin 2019



Le ministère de l'Intérieur tunisien a annoncé, jeudi, que 9 personnes ont été touchés par deux attentats terroristes, dont 6 policiers. L'un des policiers touché a succombé à ses blessures a affirmé la même source.Il s’agit d’un membre de la police municipale de la ville de Tunis qui faisait partie de la patrouille de police ciblée par ce premier attentat.Le ministère de l’Intérieur indique que l’attentat a eu lieu à 10h50 (09h50 GMT) près d'une patrouille de la police à la rue Charles De Gaulle.Selon des témoignages recueillis, à chaud, auprès de témoins oculaires, un Kamikaze s’est fait exploser près d’un véhicule de la police dans le croisement Avenue de France/rue Charles De-Gaulle (communément connu par les Arcades).Certains témoins évoquent également des dégâts matériels au niveau des commerces.Dans l’immédiat, un fort dispositif policier a été déployé évacuant les civils présents dans les parages. L’avenue de France est une rue commerciale fortement fréquentée.Un deuxième attentat a eu lieu quelques minutes après le premier, contre le siège de la direction antiterroriste d'EL Gorjani.D'après un deuxième communiqué du ministère de l'Intérieur, cette deuxième explosion a eu lieu au niveau de la porte arrière du bâtiment.Des sources sécuritaires ont affirmé que le kamikaze était à bicyclette. Il a attendu l'ouverture de la porte et la sortie d'un véhicule sécuritaire pour s'y introduire et se faire exploser en déclenchant sa ceinture d'explosifs.Cette deuxième explosion a fait quatre blessés, dont deux dans un état critique. Ils ont été pris en charge au niveau des unités hospitalières de Tunis.Le bilan provisoire de ces deux attentats fait, ainsi, état d’un mort et de huit blessés dont trois civils.