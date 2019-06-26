بعد الاسيد... هل تقرر تصفية الشنفرى؟

Mercredi 26 Juin 2019



بغض النظر عن الصحيح والسقيم من سيرة ثابت بن أواس الأزدي الملقب بالشنفرى، فإن التمرد كان سمته الغالب ولم يثبت ان العربدة التي مارسها استهدفت البسطاء والفقراء وطلاب التعايش والسلام، يكفيه ان عمر ابن الخطاب الحازم القاطع مع الباطل ترك مقولة شهيرة، جاء فيها "علـّموا أولادكم لامية العرب ،فأنها تعلمهم مكارم الأخلاق" ولامية العرب هي مفخرة الشعر العربي واحد ابداعات ثابت ابن اواس الأزدي "الشنفرى"، بل ورويت هذه التوصية كحديث نسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان بسند ضعيف، وكتب الشاعر العراقي كريم مرزة الاسدي حين تحدثت الروايات عن سلوك الشنفرى بخلاف منطوق أشعاره "الشعر يمثل الشاعر، فهو جزء من شخصيته ، ويعكس أخلاقيته ، وما يعتلج من أحاسيس في شعوره ومشاعره ، والا كيف نتعلم الأخلاق ممن لا أخلاق عنده ؟! وكيف نتكرم بمن لا كرامة له ؟ وكيف نعتزُّ بغير العزيز ؟".لماذا عماد الدايمي يشبه الشنفرى؟ لان ثابت بن أواس اختار الطريق الأصعب، ودخل في مواجهة مع القوى الاشرس او القبائل المسكوت عن صلفها المتروكة عداوتها، الشيء الذي فعله عماد حين قرر أن يدشن معركة ضد ارخبيل الفساد المسكوت عنه، غول الاستغلال الذي تخشاه الأحزاب وتتحاشى القوى السياسية سجاله وتتعامى الدولة عن ملفاته! أي نعم حتى الدولة التونسية لم تكن تتقي شر الاتحاد بالسكوت عن فساده فحسب، بل كانت تقدم له الرشاوي مقابل الصمت، وربما مقابل ان يشتمها بلطف، ويبتزها بتعفف ويعبث بها برفق.اليوم جاء من يقول ويشير وينبه ويضع اصبعه في عين الفساد النقابي، ويقول:أيها الفاسد، ايها العربيد، ايها المتعجرف، توقف فإننا بصدد مرحلة جديدة، سيخضع فيها الجميع الى سلطة الحق وتوضع فيها كل الملفات تحت مجهر دولة القانون والمؤسسات، قد ينجح عماد في ذلك وقد يفشل، قد يُشوّه وقد يُقتل، لكن التاريخ علمنا أن الملفات التي تمت تسميتها.. تمت تعريتها.. وإذا تعرى الملف، سيُجرجر في حينه أو بعد حين الى اروقة القضاء المستقل، والغالب ان قراصنة المنبر الحشادي سيستميتون في الدفاع عن سرية المال النقابي، ولا يستغرب منهم ذلك، فالقيادة النقابية التي اهانت الشعب التونسي حين كرمت عبد السلام جراد العرّاب النقبجي لبن علي، في قلعة الثورة ويوم الزينة بالذات "سبعطاش ديسمبر" لهي قادرة على الاشنع والابشع.اذًا ظهر شنفرى تونس ليس ليتحامل على هذه القوى أو تلك، فما كان ثابت بن اواس من المتحاملين، بل ظهر ليدعو منبر حشاد وعزوة الشغيلة وفترينة النضال النقابي وايقونة معركة التحرير الوطني الى التطهر، الى نفي الخبث، الى ممارسة الوضوح قبل ان يدعو غيره الى ذلك، جاء عماد الشنفرى ليقترح وضع الملف المالي على طاولة المحاسبة، اذا هي ليست دعوة عدوانية بل هي دعوة الى الشفافية، يفعل عماد ذلك لأنه يدرك ان العالم الحر سيفضحنا بعد ثورتنا، اذا اكتشف ان منظمة عمّالية بُعثت لأغراض نضالية شريفة، ترفض اخضاع حساباتها الى الشفافية، بل وتهدد وتتوعد وتهرسل كل من يحوم حول ملفها المالي، او يتعرض الى مصالح قياداتها وحركة التكسب لديهم، ويحاول الاقتراب من طريقة نفوذهم والارباح التي يجنونها من وراء ذلك.طبعا لم يدخل عماد في عملية تعرية للمستور النقابي فحسب، وإنما لاحق الفساد وطرح العديد من الملفات التي تتعلق بالنفوذ والفساد والتهرب والتحايل، والثابت أن الكثير من غير عماد فعلوا ذلك، وطرحوا العديد من ملفات الفاسدة للتداول، لكنهم تجنبوا ملفات البطحاء! كانت أصواتهم مرتفعة جدا، وحين تقترب من ساحة محمد علي، تتلعثم، تعتريها حشرجة، وما تلبث ان تجنح الى الافول، ثم تعود الى عنفوانها حال توغلت بعيدا عن الساحة! وحده عماد همس للمكتب التنفيذي المتنفذ، بأن قصر قرطاج كاعلى منصىة سيادية في البلاد، خضع للمراقبة، وأن فواتير السردين والتريليا وصلت الى الإعلام ودوائر المحاسبة، لذلك لا فائدة من اقتطاع حصانة لمنظمة غارقة في المشين الأيديولوجي، تتقاسم عصيها الطوائف الإيديولوجية كما تتقاسم عائداتها وأشياء اخرى يجهلها الرأي العام.وإن كانت العناصر التي قدحت في عرض الشنفرى التونسي معروفة معلومة الانتماء، فإننا لا نستطيع توجيه تهمة الاسيد الى هذا الطرف او ذاك، المؤكد أنها من صنف القروش التي تخشى على نفسها من سلوك شنفري اقترب كثيرا من خزنتها، وحين تسمع هذه القروش خشخشة نعلي الشنفرى تدب في بهو ارشيفها، ستقصف بالإشاعة.. بالأعراض.. بالأسيد.. وحتى بالرصاص الحي...مرة اخرى قبل ان تعض الداخلية على يدها، ويخرج ناطقها الرسمي ليتحدث عن عنصر المباغتة، اليوم اليوم وليس الغد، وجب توفير حماية امنية للنائب الشنفرى.