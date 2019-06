Tunisie: Nabil Karoui à la tête d’un nouveau parti

Mardi 25 Juin 2019



Un parti tunisien a annonc, mardi, le changement de son nom et la dsignation de lancien propritaire de la chane prive Nessma, Nabil Karoui, la tte du parti.Cest ce qui ressort dun communiqu du Parti tunisien pour la paix sociale publi sur la page officielle Facebook de la chane Nessma, et consult par le correspondant dAnadolu.Il convient de noter que le Parti tunisien pour la paix sociale a t fond la semaine dernire.Le communiqu annonce la nomination de Nabil Kaoui comme prsident du parti, de Fethi Houidi, comme coordinateur gnral et de Samira Chaouachi, comme porte-parole du parti.Fethi Houidi tait lun des ministres du prsident tunisien dchu, Zine El-Abidine Ben Ali, et Samira Chaouachi est lancienne Secrtaire gnrale de lUnion Patriotique Libre (UPL-libral).Depuis plus dune semaine, Nabil Karoui, qui avait annonc son intention de se prsenter la prochaine lection prsidentielle, a abandonn son poste de prsident dune association caritative, afin de ne pas contredire la loi lectorale.En effet, la loi lectorale amende interdit aux dirigeants des associations de pratiquer des activits politiques.Mardi dernier, le Parlement tunisien avait adopt les amendements de la loi lectorale, impliquant le seuil de 3% aux lections lgislatives, lannulation de la candidature de toute personne qui profite dune association ou dune chane de tlvision pour faire de la publicit politique.La loi amende dispose galement que lInstance Suprieure Indpendante pour les Élections (ISIE) rejette les candidatures des personnes qui adoptent un discours en contradiction avec les principes dmocratiques et les dispositions de la Constitution ou un discours incitant la haine, la violence ou faisant lapologie des violations des droits humains et de la dictature.Nabil Karoui, qui avait dmissionn du parti Nidaa Tounes en avril 2017, a considr, dans une dclaration, que cette loi vise lempcher de se prsenter la prochaine lection prsidentielle, prvue vers la fin de lanne courante.Selon un sondage dopinion ralis par lagence prive Sigma Conseil vers la mi-juin courant, le parti de Karoui a obtenu 29.8% des intentions de vote, contre 16.8% pour le mouvement d'Ennahdha.Karoui a obtenu 23.8% des intentions de vote la prsidentielle, suivi par le juriste Kas Saed avec 23.2%, selon le mme sondage.