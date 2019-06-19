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بيلوسي: سنسعى لعزل ترامب إذا ثبت تورطه في ''تقصير كبير''

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
الأناضول - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الأربعاء، إن مجلسها سيتخذ إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب، إذا أثبت التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون "تورطه في تقصير كبير".

ويجري المجلس تحقيقا حول ما إن كان ترامب سعى لعرقلة العدالة في سياق تحقيق المحقق الخاص، روبرت مولر، حول علاقة حملته الانتخابية مع روسيا، خلال رئاسيات 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.


ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" المحلية عن بيلوسي قولها إنّ "الأمر لا علاقة له بالاختلافات السياسية أو الانتماءات الحزبية، بل يتعلق بحب الوطن".

وتابعت بيلوسي، في تصريحات إعلامية، أن التحقيق الذي يجريه مجلس النواب "يكشف كل يوم عن جديد"، مضيفة أن مجلسها "على استعداد لفتح جلسات استماع بشأن عزل الرئيس في حالة إثبات تورطه بتقصير كبير".

ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة "سي أن إن" الأمريكية، زيادة كبيرة في تأييد الديمقراطيين لعزل ترامب، مقابل معارضة غالبية الأمريكيين لهذا الاحتمال.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عزل الرئيس يحتاج إلى أغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.

  
  
     
  
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