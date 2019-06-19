نحو 80 فنان تشكيلي من 25 بلدا يشاركون في الدورة 17 للمهرجان الدولي للفنون الجميلة بالمنستير

Mercredi 19 Juin 2019



وات

- تحت شعار "فن وسلام" تنظم جمعية الفنون الجميلة بالمنستير الدورة 17 للمهرجان الدولي للفنون الجميلة من 19 إلى 29 جوان الجاري بمشاركة 79 فنانا تشكيليا من 25 دولة من بينها ألبانيا التي تشارك لأوّل مرّة وفق ما أفاد "وات" فتحي البواب رئيس الجمعية.وبشأن محور هذه الدورة، أوضح رئيس الجمعية أنّه ووقع اختياره تماشيا مع نداء الأمم المتحدة للاشتغال حول السلام موضحا أنّ هذا المهرجان ثقافي وسياحي يستهدف منذ إحداثه الترويج للوجهة التونسية.ويفتتح المهرجان رسميا يوم غد الخميس على الساعة الخامسة والنصف في متحف محسن القطاري بمنطقة "الفاليز" بالمنستير وسيكون الفنّان السوري نزار الحطاب ضيف شرف هذه الدورة ويتابع الجمهور بداية من التاسعة ليلا عرضا خاصا للتعريف بمسيرته وكذلك سيتم الاحتفاء بالفنّان التونسي عبد الفتاح بوستة الى جانب عرض فيلم وثائقي حول السياحة في تونس.وينطلق المشاركون في هذا المهرجان يوم الجمعة 21 جوان في رحلة تتواصل إلى غاية 23 جوان الجاري نحو الجنوب التونسي والصحراء مرورا بالجم والمحرس وصولا إلى مطماطة والقرية البربرية توجان ومدنين والقرية البربرية شنني وقصر غيلان وشط الجريد ثم نحو الشبيكة وعنق الجمل وقفصة قبل العودة إلى المنستير مجددا.وتنطلق ورشات الرسم الحية يوم الإثنين 24 جوان قبالة سور مدينة المنستير على مستوى مركز البريد المدينة لتتواصل على مدى يومين.ويخصص يوم الأربعاء 26 جوان الجاري لاكتشاف ما تتفرد به مدينة المكنين من تراث مادي ولامادي على غرار سوق الذهب بالمدينة العتيقة بالمكنين، أين سيقع إنجاز جداريات، و"القلالات" وهي منطقة خاصة بصنع الفخار المكني التونسي الأصيل، ومتحف المكنين، وسيتم زيارة معصرة بيولوجية لزيت الزيتون بالمكنين وتذوق نماذج من الأكلات المحلية بالمكنين في خيمة ستركز في إحدى الضيعات في قلب الطبيعة وذلك بالتنسيق مع بلدية المكنين والمجتمع المدني بها.وسيقع مساء اليوم ذاته توقيع اتفاقية توأمة بين جمعية الفنون الجميلة بالمنستير وجمعية صربية مماثلة وهي الإتفاقية رقم 14 في رصيد جمعية الفنون الجميلية بالمنستير.ووقع خلال الدورة الماضية اتفاقية توأمة مع جمعية كهرمانة العراقية وهو ما يفسر تسجيل هذه الدورة لمشاركة مكثفة من العراق ب 12 فنان وفنانة من التشكيليين وأساتذة جامعيين حسب ما اوضحه فتحي البواب.ويكتشف المشاركون في المهرجان يوم الخميس 27 جوان الجاري سحر الشواطئ التونسية مع استئناف ورشات الرسم التي تتواصل صباح يوم الجمعة 28 جوان الجاري على أن ينتظم بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال يوم الجمعة عرض للأزياء التقليدية التونسية ويقع اختيار أفضل لوحة للدورة 17 للمهرجان الدولي للفنون الجميلة بالمنستير.ويفتتح يوم السبت 29 جوان (س17) المعرض الجماعي لانتاجات هذه الدورة ويقع إسناد ميدالية المهرجان لصاحب أو صاحبة أفضل لوحة، ويسدل الستار على فعاليات الدورة مساء بتنظيم حفل موسيقي يقع خلاله تكريم الفنانين التشكيليين المشاركين في الدورة.