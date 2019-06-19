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ليبيا.. قوات ''الوفاق'' تبدأ هجوما لاستعادة مطار طرابلس

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
الأناضول - بدأت قوات تابعة لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، الأربعاء، هجوما عنيف على مطار طرابلس الدولي، الذي تتمركز فيه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ونقل مراسل الأناضول عن مصدر عسكري تابع للوفاق بأن الهدف من الهجوم هو الاستمرار في محاولة استعادة السيطرة على المطار وطرد قوات حفتر منه.


وأوضح المصدر العسكري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن الهجوم بدء من 3 محاور ولا تزال المواجهات مستمرة في محيط المطار.

وأشار مراسل الأناضول، إلى أن هذا الهجوم يعد الثاني لقوات الوفاق بعد فشل محاولة سابقة الجمعة الماضية لاستعادة المطار الذي تتمركز به قوات حفتر منذ أكثر من شهر.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184193

Potentialside  (Tunisia)  |Mercredi 19 Juin 2019 à 12h 52m |           
كى تكملوا قولولهم ...توا يجيو من بعد الفرنسيس و الأمريكان و الروس يلموكم حشيش و ريش ...👍



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