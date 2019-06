Hausse de 2,9% de la consommation énergétique mondiale

Mercredi 12 Juin 2019



La consommation énergétique mondiale a augmenté de 2,9% en 2018, par rapport à l'année précédente, atteignant environ 13,8 milliards de tonnes d'équivalent pétrole (tep).Selon un rapport du groupe British Petroleum (BP) sur l'énergie, cette hausse de 2,9% de la demande énergétique mondiale en 2018 représente le taux annuel le plus élevé depuis 2010.La Chine, les États-Unis et l'Inde sont les premiers pays consommateurs d'énergie dans le monde.D'après le même rapport du BP, la Chine a été le pays ayant enregistré la plus importante croissance annuelle de son marché énergétique durant 18 années consécutives.La consommation énergétique de ce pays a augmenté de 4,3% en 2018, par rapport à l'année précédente, atteignant environ 3,2 milliards de tep.Au cours de la même période, la consommation énergétique des États-Unis a été de 2,3 milliards de tep et l'Inde de 809 millions de tep.Ainsi, la consommation énergétique mondiale a augmenté de 2,9% en 2018 par rapport à 2017.Par ailleurs, la consommation de gaz naturel a augmenté de 5,3% en 2018 par rapport à l'année précédente, atteignant 3,3 milliards de tep.Enfin, la consommation de charbon a, quant à elle, affiché une hausse de 1,4% au cours de la même période, atteignant 3,7 milliards de tep. Ainsi, l'année 2018 a été l'année dont la consommation de charbon a été le plus élevée au cours des 10 dernières années.