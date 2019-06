Tunisie: ''Ennahdha apte à participer aux prochaines élections''(Ali Larayedh)

Samedi 08 Juin 2019



AA -

Le mouvement politique islamique tunisien Ennahdha a affirmé samedi son aptitude à participer aux prochaines élections. Un programme objectif et réaliste pour les cinq prochaines années serait ainsi en cours de préparation par les organes du parti.Ali Larayedh, vice-président de la formation politique a ainsi déclaré à l’occasion du 38ème anniversaire du parti que la priorité est actuellement à l’élaboration des listes électorales pour les élections prévues le six octobre 2019.Larayedh a ajouté que le principe de l’unité nationale devra régir les relations du parti avec les autres formations politiques. Le mouvement est, d’après l’ancien premier ministre tunisien, en plein examen de l’éventualité d’une candidature pour l’élection présidentielle.Ennahdha fait partie selon Larayedh des mouvements politiques qui procèdent à une évaluation tous les dix ans. "L’objectif est de corriger son fonctionnement et d’assurer une autoévaluation efficace", a-t-il affirmé.Plus il se rapproche des difficultés de la société tunisienne plus le parti s’aperçoit des lacunes entachant son fonctionnement, estime Larayedh. Il s’agit, selon lui, d’un parti politique "mature " qui dispose d’une expérience de 50 ans dans le militantisme politique s’additionnant à huit années de participation au pouvoir."Ennahdha est un parti se caractérisant par des principes et un réalisme lui permettant d’éviter les éventuelles dérives et de résoudre les différentes crises, c’est ce qui en fait un parti national responsable", a-t-il ajouté.