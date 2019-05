France: Les gilets jaunes encore mobilisés à la veille des Européennes

Samedi 25 Mai 2019



Aprs plus de six mois de mobilisation en France, les "gilets jaunes" manifestent nouveau pour le 28 me samedi conscutif la veille des lections europennes, ont rapport des mdias locaux.A Amiens, des "gilets jaunes" se sont runis pour "prendre la ville Macron", rapporte le quotidien "Le monde", prcisant qu'ils taient environ 300 dfiler samedi matin autour du centre-ville, bloqu par les forces de lordre.A Paris, seule une manifestation a t officiellement dclare avec un dpart de cortge en fin de matine du Pre-Lachaise pour aller en direction du Sacr-Cur, prcise la mme source.Pour autant, le boulevard Haussmann, lavenue Foch, le jardin du Louvre, le Trocadro et lesplanade des Invalides ont t annoncs comme des lieux de manifestation par certains leaders du mouvement via des messages sur les rseaux sociaux, rapporte encore le mdia franais.Et d'ajouter que Didier Lallement, le prfet de police de Paris, a rappel que pour ses services, "les manifestations non dclares sont des attroupements".En effet, pour le 10e samedi conscutif, un arrt interdit tout rassemblement de personnes se revendiquant des "gilets jaunes" dans le secteur des Champs-Elyses et dans un primtre comprenant lElyse et lAssemble nationale. Le secteur de la cathdrale Notre-Dame est galement concern, prcise "Le monde".Selon le prfet, 1 000 fonctionnaires sont mobiliss pour des contrles prventifs dans les gares, gares routires et en priphrie de la capitale. 3 000 fonctionnaires de police et militaires sont mobiliss en outre dans le cadre du maintien de lordre Paris.S'agissant des autres mobilisations nationales, le quotidien franais indique qu'Toulouse, un rassemblement "plus chaud que le climat" est annonc, Montpellier, cest un vnement intitul, "La Rvolution du peuple !". A Lyon, une manifestation liant "gilets jaunes" et climat est prvue, mais lhypercentre de la mtropole est interdit.Quelque 15 500 "gilets jaunes" avaient manifest samedi 18 mai en France, ce qui marque la plus faible mobilisation depuis le dbut du mouvement, selon les chiffres du ministre de lintrieur.Le comptage des autorits est contest par les "gilets jaunes" , qui ont dnombr prs de 41 000 manifestants.Une mobilisation est aussi prvue, dimanche, le jour des lections europennes : une page Facebook appelle " Toute lEurope Bruxelles" , contre la "dictature europenne", note enfin le mdia franais.