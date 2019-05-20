الكتل البرلمانية: النهضة تقود والجبهة الشعبية تواصل الصمود..

Lundi 20 Mai 2019
نصرالدين السويلمي
من كتلة نيابية قوامها 69 الى 68 نائبا، مازالت حركة النهضة تشكل الكتلة الأكبر داخل البرلمان، حيث توقف نزيفها عند حالة واحدة، فبعد نذير بن عمو وقبله لم تشهد أي صنصرة في كتلتها التي حافظت على تماسكها رغم التحركات الداخلية في صلب الجسم النهضاوي ورغم العواصف التي تستهدفها في وحدتها وفي وجودها. فيما انطلقت كتلة الائتلاف الوطني "تحيا تونس" بـ 47 من النواب الذين نزحوا من بعض الأحزاب تدعمهم ثلة من المستقلين، لتخسر في بضع أشهر 3 من نوابها، بينما فازت حركة نداء تونس عقب الانتخابات التشريعية الاخيرة، بـ 86 من مقاعد نواب البرلمان، وتواصل نزيفها بأشكال حادة إلى ان بلغ رصيدها النيابي 37 نائبا في التركيبية الاخيرة التي اعلنها مجلس النواب اليوم 20 ماي 2019.
أما كتلته مشروع تونس "الحرة" فقد انحدرت من 32 الى 16 نائبا، في الأثناء تواصل كتلة الجبهة الشعبية الصمود بصفر نزيف، حيث مازالت تحافظ على تماسكها، لتكون بذلك الكيان السياسي الوحيد الذي لم تخسر كتلته النيابية أي من نوابها، منذ أفصحت صناديق 2014 عن نتائجها! التماسك الذي يجب ان نقف عنه بتمعن، فالجبهة ليست ذلك الحزب السياسي الذي يصدر عن خلفية واحدة ما يسهّل التحكم في كتلته النيابية المتجانسة، بل هي مكونات يسارية عروبية نجحت في التماسك، وحافظت على وحدتها في محيط برلماني يعتنق عقيدة النزوح ويكاد يعتبر الميركاتوات سنة من سنن العمل النيابي.
تلك معطيات تؤكد ان الساحة السياسية مازالت بعيدة عن الاستقرار، وأن الأحزاب التي ستقود الديمقراطية لم يولد منها بشكل رسمي الا حزبين، حركة النهضة والجبهة الشعبية، وحتى الجبهة الشعبية التي صمدت أمام بورصة التنقلات داخل البرلمان، مازالت رهينة لتصورات حكم من خارج الرحم الديمقراطي، ورغم بعض المحاولات المحتشمة، لا تزال الجبهة ابعد ما يكون عن كراس شروط الأحزاب، وحتى ترتقي الى مستوى مشاريع الحكم عليها ان تقفز من مرحلة صفر تعايش الى مرحلة التعايش الذي يلبي أبسط أبجديات السلطة، وذلك ان تكون في مستوى حكم كل الشعب، وليس ان تسعى الى استعمال ميليشيا مؤدلجة لحكم الشعب.
من كتلة نيابية قوامها 69 الى 68 نائبا، مازالت حركة النهضة تشكل الكتلة الأكبر داخل البرلمان، حيث توقف نزيفها عند حالة واحدة، فبعد نذير بن عمو وقبله لم تشهد أي صنصرة في كتلتها التي حافظت على تماسكها رغم التحركات الداخلية في صلب الجسم النهضاوي ورغم العواصف التي تستهدفها في وحدتها وفي وجودها. فيما انطلقت كتلة الائتلاف الوطني "تحيا تونس" بـ 47 من النواب الذين نزحوا من بعض الأحزاب تدعمهم ثلة من المستقلين، لتخسر في بضع أشهر 3 من نوابها، بينما فازت حركة نداء تونس عقب الانتخابات التشريعية الاخيرة، بـ 86 من مقاعد نواب البرلمان، وتواصل نزيفها بأشكال حادة إلى ان بلغ رصيدها النيابي 37 نائبا في التركيبية الاخيرة التي اعلنها مجلس النواب اليوم 20 ماي 2019.
أما كتلته مشروع تونس "الحرة" فقد انحدرت من 32 الى 16 نائبا، في الأثناء تواصل كتلة الجبهة الشعبية الصمود بصفر نزيف، حيث مازالت تحافظ على تماسكها، لتكون بذلك الكيان السياسي الوحيد الذي لم تخسر كتلته النيابية أي من نوابها، منذ أفصحت صناديق 2014 عن نتائجها! التماسك الذي يجب ان نقف عنه بتمعن، فالجبهة ليست ذلك الحزب السياسي الذي يصدر عن خلفية واحدة ما يسهّل التحكم في كتلته النيابية المتجانسة، بل هي مكونات يسارية عروبية نجحت في التماسك، وحافظت على وحدتها في محيط برلماني يعتنق عقيدة النزوح ويكاد يعتبر الميركاتوات سنة من سنن العمل النيابي.
تلك معطيات تؤكد ان الساحة السياسية مازالت بعيدة عن الاستقرار، وأن الأحزاب التي ستقود الديمقراطية لم يولد منها بشكل رسمي الا حزبين، حركة النهضة والجبهة الشعبية، وحتى الجبهة الشعبية التي صمدت أمام بورصة التنقلات داخل البرلمان، مازالت رهينة لتصورات حكم من خارج الرحم الديمقراطي، ورغم بعض المحاولات المحتشمة، لا تزال الجبهة ابعد ما يكون عن كراس شروط الأحزاب، وحتى ترتقي الى مستوى مشاريع الحكم عليها ان تقفز من مرحلة صفر تعايش الى مرحلة التعايش الذي يلبي أبسط أبجديات السلطة، وذلك ان تكون في مستوى حكم كل الشعب، وليس ان تسعى الى استعمال ميليشيا مؤدلجة لحكم الشعب.
En continu
- Hier 22:29 الله يكون في عون هذه البلاد و شعبها ،،،
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:51
|19:26
|16:06
|12:23
|05:07
|03:20
|
24°
|23°
|% 29
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|23°-16
|28°-18
|22°-17
|25°-16
|27°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 69 586) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 357) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 49 034) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 300) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 45 818) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 38 517) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 945) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 605) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 066) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 719) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 675) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 881) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 359) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 046) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 32 036) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 916) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 475) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 248) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 763) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 754) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
Par:rommen (Tunisia )
Sur: وزارة التعليم العالي: صرف اجور الاساتذة الجامعيين المضربين سيتم فعليا خلال الاسبوع الحالي