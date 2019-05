Niger / Embuscade : 17 militaires tués près de la frontière malienne

Mercredi 15 Mai 2019



Le gouvernement nigrien a annonc, mercredi, que dix-sept (17) militaires ont t tus dans une embuscade tendue une patrouille de larme nigrienne prs de la frontire avec le Mali.Lannonce a t faite dans un communiqu du ministre de la Dfense nationale, relay par la tlvision publique.17 morts, 11 ports disparus et 6 blesss dans le nord de Mangaz du ct des forces amies (FDS) et 2 vhicules calcins suite une attaque des terroristes lourdement arms le mardi 14 mai 2019 aux environs de 8h00, a rapport Tl Sahel.Le gouvernement a dcrt un deuil de 3 jours partir du jeudi 16 mai 2019, a prcis la mme source.Mardi, une patrouille de larme nigrienne est tombe dans une embuscade, prs de la localit de Tongo-Tongo, quelques kilomtres de la frontire malienne.Plusieurs sources avaient rapport quune trentaine de militaires navaient pas pu rejoindre leur base suite cette embuscade.Une source scuritaire avait, sous couvert danonymat, indiqu Anadolu que les recherches taient en cours pour savoir ce qui est advenu des militaires disparus.Pour rappel, en 2017, cest prs de la mme localit de Tongo-Tongo que des hommes arms ont attaqu une patrouille mixte de militaires nigriens et amricains.Au moins cinq militaires nigriens et quatre amricains avaient t tus dans lattaque.Ces derniers jours, les attaques armes se sont multiplies dans la rgion nigrienne de Tillabri, frontalire avec le Burkina Faso et le Mali.Lundi, des hommes arms avaient attaqu la prison de haute scurit de Koutoukal, situe dans la mme rgion et une cinquantaine de kilomtres de Niamey.Dans un communiqu publi mardi, le ministre de lIntrieur avait indiqu quun gardien de la prison avait t tu lors de lattaque.Mardi galement, une glise avait t attaque dans la localit de Dolbel, prs de la frontire avec le Burkina Faso.A travers un communiqu publi le jour mme, lEglise catholique du Niger a indiqu que les assaillants avaient caus plusieurs dgts matriels, emport un vhicule et bless par balles le prtre de lglise.