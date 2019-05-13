إيران ستعلق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي إذا لم تفِ أوروبا بالتزاماتها بعد شهرين

Lundi 13 Mai 2019
باب نات/سبوتنيك - طهران - . أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهرز كمالوندي أن بلاده ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي لقناة العالم الإيرانية، اليوم الأحد "في حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين فإن إيران ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي".
وأضاف كمالوندي "في المرحلة الثانية سيكون هناك موضوعان، سنقوم بتعليق بندين آخرين، الأول هو نسبة 3.67 بالمئة لتخصيب اليورانيوم، وسنقوم برفع هذه النسبة بحسب الحاجة".
وتابع كمالوندي "الثاني هو مفاعل الماء الثقيل في أراك، وإن كنا نعمل على إعادة تصميمه، هناك موضوع إعادة تفعيل أو تشغيل بعض المنشآت السابقة فيه، وهذه الأمور أيضا يمكن أن تكون على جدول الأعمال، الأمر الذي كان مهما للغاية بالنسبة لهم".
وكان كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن مهلة الشهرين التي منحتها بلاده لأعضاء الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتهم هي أمر محسوم وبانتهائها ستبدأ طهران إجراءات لتقليص التزامها بالاتفاق النووي.
وقال عراقجي "سواء وافق الأوروبيون أم لم يوافقوا على الموعد الذي حددناه للبدء بتخفيض التزاماتنا في الاتفاق النووي، فإن مهلة الشهرين أمر محسوم وبانتهائها سنبدأ إجراءات لتقليص التزامنا بالاتفاق النووي، وسوف نناقش بعدها المرحلة التالية من الإجراءات التي سوف نتخذها، لقد أوضحنا لهم ذلك وعلى الأوروبيين التحرك بشكل جدي وفعال وتفعيل الآلية المالية بسرعة".
كانت إيران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية، أول أمس، الأربعاء.
وأبلغت الخارجية القرار رسميا، في طهران، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي لقناة العالم الإيرانية، اليوم الأحد "في حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين فإن إيران ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي".
وأضاف كمالوندي "في المرحلة الثانية سيكون هناك موضوعان، سنقوم بتعليق بندين آخرين، الأول هو نسبة 3.67 بالمئة لتخصيب اليورانيوم، وسنقوم برفع هذه النسبة بحسب الحاجة".
وتابع كمالوندي "الثاني هو مفاعل الماء الثقيل في أراك، وإن كنا نعمل على إعادة تصميمه، هناك موضوع إعادة تفعيل أو تشغيل بعض المنشآت السابقة فيه، وهذه الأمور أيضا يمكن أن تكون على جدول الأعمال، الأمر الذي كان مهما للغاية بالنسبة لهم".
وكان كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن مهلة الشهرين التي منحتها بلاده لأعضاء الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتهم هي أمر محسوم وبانتهائها ستبدأ طهران إجراءات لتقليص التزامها بالاتفاق النووي.
وقال عراقجي "سواء وافق الأوروبيون أم لم يوافقوا على الموعد الذي حددناه للبدء بتخفيض التزاماتنا في الاتفاق النووي، فإن مهلة الشهرين أمر محسوم وبانتهائها سنبدأ إجراءات لتقليص التزامنا بالاتفاق النووي، وسوف نناقش بعدها المرحلة التالية من الإجراءات التي سوف نتخذها، لقد أوضحنا لهم ذلك وعلى الأوروبيين التحرك بشكل جدي وفعال وتفعيل الآلية المالية بسرعة".
كانت إيران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية، أول أمس، الأربعاء.
وأبلغت الخارجية القرار رسميا، في طهران، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
En continu
- Hier 23:51 الرياح القوية تتسبب في وفاة شاب في بنزرت
- Hier 11:59 عبير البناني تقع في شراك الكاميرا الخفية
- Hier 22:15 مرة أخرى الى قوافل العار..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:45
|19:20
|16:04
|12:23
|05:13
|03:29
|
18°
|20°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|20°-14
|20°-14
|24°-14
|20°-13
|31°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 61 067) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 250) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 456) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 284) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 885) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 611) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 567) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 44 321) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 854) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 302) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 795) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 637) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 33 481) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 753) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 644) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 914) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 719) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 978) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 626) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 353) جلسة محاكمة سعيدة قراش الناطقة الر
Par:aziz75 (France )
Sur: صلاح مصباح يصف راشد الغنوشي بالرئيس الفعلي لتونس و يوجه له رسالة مفتوحة