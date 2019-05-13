إيران ستعلق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي إذا لم تفِ أوروبا بالتزاماتها بعد شهرين

Lundi 13 Mai 2019



باب نات/سبوتنيك

. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهرز كمالوندي أن بلاده ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين.وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي لقناة العالم الإيرانية، اليوم الأحد "في حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين فإن إيران ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي".وأضاف كمالوندي "في المرحلة الثانية سيكون هناك موضوعان، سنقوم بتعليق بندين آخرين، الأول هو نسبة 3.67 بالمئة لتخصيب اليورانيوم، وسنقوم برفع هذه النسبة بحسب الحاجة".وتابع كمالوندي "الثاني هو مفاعل الماء الثقيل في أراك، وإن كنا نعمل على إعادة تصميمه، هناك موضوع إعادة تفعيل أو تشغيل بعض المنشآت السابقة فيه، وهذه الأمور أيضا يمكن أن تكون على جدول الأعمال، الأمر الذي كان مهما للغاية بالنسبة لهم".وكان كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن مهلة الشهرين التي منحتها بلاده لأعضاء الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتهم هي أمر محسوم وبانتهائها ستبدأ طهران إجراءات لتقليص التزامها بالاتفاق النووي.وقال عراقجي "سواء وافق الأوروبيون أم لم يوافقوا على الموعد الذي حددناه للبدء بتخفيض التزاماتنا في الاتفاق النووي، فإن مهلة الشهرين أمر محسوم وبانتهائها سنبدأ إجراءات لتقليص التزامنا بالاتفاق النووي، وسوف نناقش بعدها المرحلة التالية من الإجراءات التي سوف نتخذها، لقد أوضحنا لهم ذلك وعلى الأوروبيين التحرك بشكل جدي وفعال وتفعيل الآلية المالية بسرعة".كانت إيران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية، أول أمس، الأربعاء.وأبلغت الخارجية القرار رسميا، في طهران، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.