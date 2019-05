Niger / Explosion d’un camion-citerne : le bilan s’alourdit à 58 morts

Lundi 06 Mai 2019



Le bilan de l’explosion d’un camion-citerne à Niamey s’est alourdi à 58 morts lundi en fin de matinée, a annoncé la présidence de la République.L’annonce été faite dans un communiqué publié sur la page Facebook de la présidence, suite à la visite effectuée par le président Issoufou Mahamadou aux blessés de l’explosion, admis dans différents hôpitaux de Niamey.«Cette explosion, intervenue dans la nuit de dimanche à lundi a fait 58 morts, dont 55 sur place et les trois autres ayant succombé à leurs blessures à l’hôpital national de Niamey», a indiqué le communiqué.Tôt lundi matin, le Premier ministre, Brigi Rafini, et le ministre de l’Intérieur, Bazoum Mohamed, se sont rendus sur les lieux où un camion-citerne, transportant de l’essence, a explosé, près de l’aéroport international Diori Hamani, dans la périphérie est de Niamey.«C’est un camion-citerne qui devait se garer, mais qui s’est renversé par la suite. L’essence qu’il transportait s’est mise à couler. Des personnes ont accouru pour siphonner l’essence» jusqu'à l'explosion du camion, a indiqué le ministre de l’Intérieur Bazoum Mohamed, dans un point de presse qu’il a donné sur les lieux de l’accident.«Il s’est trouvé que parmi ces personnes une était à moto et n’avait pas coupé son moteur. Une étincelle est certainement partie de cette moto et a provoqué une vive déflagration», a-t-il expliqué.«On note malheureusement 55 morts et 37 blessés dont la plupart dans un état très grave, avec des brûlures de deuxième et troisième degrés», avait déploré le ministre.Le Premier ministre avait indiqué, pour sa part, que les 37 blessés seront pris en charge le gouvernement.C’est le premier drame du genre qu’enregistre le Niger depuis qu’il est devenu producteur de pétrole en 2012.