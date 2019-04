Tunisie: le parti ''Tahya Tounes'' en proie à des divergences

Lundi 29 Avril 2019



AA -

A peine a-t-il vu le jour, le parti Tahya Tounes (Vive la Tunisie), proche du chef du gouvernement Youssef Chahed, laisse dj apparatre des dissensions en son sein.Lune de ses principales figures, Mustapha Ben Ahmed, a, en effet, brandi une menace de dmission suite des pressions dont il na pas prcis les dtails.Je suis prt sacrifier ma vie pour ma libert dexpression. Ceux qui cherchent me faire taire ny parviendront pas. Tout ce quils peuvent faire cest de me pousser vers la sortie. On y reviendra, a-t-il crit dans un post publi dimanche soir sur sa page Facebook.Lanc en grande pompe en janvier dernier, le nouveau-n de la scne politique tunisienne a report mercredi prochain la clture de son congrs constitutif, tenu le week-end dernier, au cours duquel il devait annoncer les rsultats des lections de ses structures locales et rgionales et la composition de son conseil national qui compte 230 membres.Dans un communiqu distribu la presse, il a attribu ce report au drame survenu samedi Sidi Bouzid qui a cot la vie 12 ouvrires agricoles et par solidarit avec les familles endeuilles et la population de la rgion.Selon, Slim Azzabi, coordinateur de Tahya Tounes, cest la demande du chef du gouvernement qui stait rendu sur place, que la dcision a t prise.Au cours dune confrence de presse, le prsident du congrs Kamel Idir, a annonc que les participants ont dores et dj, dsign par consensus Slim Azzabi au poste de secrtaire gnral du parti, en attendant lannonce des autres rsultats mercredi.Faisant ressortir l'engouement populaire qu'il a suscit en quelques mois, il a not que Tahya Tounes a reu 100.000 demandes d'adhsion et en a valid pour le moment 48.000.Le chef du gouvernement est, au demeurant, appuy par un bloc parlementaire compos de plus de 40 dputs, dsormais le deuxime en nombre derrire celui du mouvement Ennahdha, d'obdience islamique (68 dputs sur un total de 217 lus).Il est constitu essentiellement de transfuges de "Nida Tounes" (L'appel de la Tunisie), le parti fond en 2012 par l'actuel prsident Bji Cad Essebsi qu'ils ont quitt pour protester contre ce qu'ils considrent "la mainmise" du fils du chef de l'Etat, Hafedh.En rponse aux questions des journalistes, Azzabi a dclar que cest le conseil national, instance suprieure du parti, qui dsignera, le cas chant, un prsident du parti.Il a tenu prciser que Youssef Chahed est le leader du parti, mais nen est pas membre.Cette nuance visait contrecarrer les dtracteurs de ce dernier qui laccusent duser de son autorit pour faire campagne en faveur de Tahya Tounes .Toutefois, Mustapha Ben Ahmed, prsident du bloc parlementaire appel coalition nationale qui soutient Youssef Chahed, est rest en retrait lors de cette rencontre avec la presse, signe vident de dsaccord au sein de la direction du parti.Abord par le correspondant de lagence Anadolu, il sest dailleurs refus tout commentaire politique.Je ne peux que vous parler de mon nouveau livre qui va paratre bientt, sest-il born dclarer sans plus dexplication.