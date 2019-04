La première fortune d’Algérie en détention provisoire pour corruption

Mardi 23 Avril 2019



AA -

Le tribunal de Sidi M’Hamed d’Alger a ordonné de placer en détention provisoire l’homme d’affaires algérien, Issad Rebrab, dans le cadre d'une enquête liée à des affaires de corruption.La décision du tribunal a été annoncée dans la nuit de lundi à mardi, selon la télévision algérienne.Président directeur général du groupe agroalimentaire Cevital et propriétaire de plusieurs autres entreprises de transport et d'électroménagers, Issad Rebrab, est considéré comme la plus grosse fortune d’Algérie.Rebrab a été entendu par le tribunal de Sidi M’Hamed pour « fausse déclaration relative aux transferts illicites de capitaux de et vers l'étranger, surfacturation d'équipements importés et importation de matériels d'occasion alors qu'il avait bénéficié d'avantages douaniers, fiscaux et bancaires ».Il a été ensuite acheminé, par la gendarmerie, à la prison El-Harrache.La fortune de Rebrab est estimée à 3.8 milliards de dollars. Il est la sixième plus grosse fortune en Afrique selon le classement 2019 du magazine américain Forbes.Près de cinquante autres hommes d’affaires algériens soupçonnés de « dilapidation de fonds publics » ont également été interpellés entre dimanche et lundi, selon des sources médiatiques.Cette campagne d’arrestation intervient quelques jours après la déclaration du chef d’état-major algérien, le général Ahmed Gaïd Salah, sur l’ouverture d’investigations sur des dossiers de corruption.