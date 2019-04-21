في ذكرى بعث معهد الزراعات الكبرى ، عرْض تطبيقتين لتسيير الريّ وعقلنة التسميد

Dimanche 21 Avril 2019



باب نات

- بمناسبة إحتفاء المعهد الوطني للزراعات الكبرى بالذكرى العاشرة لتأسيسه ، يحتضن نزل المرادي بقمرت الثلاثاء 23 أفريل إنطلاقًا من الساعة التاسعة صباحا والأربعاء 24 أفريل ندوة علمية دولية عنوانها "التقنيات الحديثة في قطاع الزراعات الكبرى".ويفتتح الندوة التي أشرف على إعدادها مدير عام المعهد السيد أسامة الخريجي ، السيّدان سمير بالطيبوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعبدالمجيد الزار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. ويحضرها عدد هام من الخبراء والمختصين التونسيين والدوليين . وسيتمّ خلالها تنظيمحفل توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون بين المعهد والمؤسسات الوطنية والدولية.الحصّة الأولى لليوم الأوّل من الندوة العلمية الدولية ستكون بعنوان "المعهد الوطني للزراعات الكبرى ، تطوير وتبنّي التكنولوجيات الحديثة " ، يتمّ خلالها عرض تطبيقة لتسيير ريّ الحبوب وتطبيقة ثانية لعقلنة تسميدالحبوب . بالإضافة محاضرة عن متابعة الزراعات وتقييم المردود عبر الإستشعار عن بُعد.أمّا الحصّة الثانية من اليوم الأوّل فعنوانها "مناهج ووسائل نقل الإبتكارات" ، سيقع خلالها التطرّق إلى دور المعرفة في تعزيز الأمن الغذائي ، ونقل تكنولوجيات المعرفة ودورها في إعداد برامج الإرشاد ، علاوة عن موضوع المنّصات الوطنية ودعم نشر التقنيات والإبتكارات .أعمال اليوم الثاني أي الاربعاء 24 أفريل ، ستتمحور حول "استعمال التقنيات الحديثة في مجال الزراعات الكبرى " . وستكون المداخلات حول جدولة الريّ لتحسين كفاءة إستخدام المياه ، والنمط الظاهري للمحاصيل: التقنيات المتاحة ، والإستشعار عن بُعد في الزراعة : أجهزة الإستشعار والمنصّات وتحليل الصور ، والتحسين الجيني للنباتات في العصر الحديث : من التحسين التقليدي إلى البيوتكنولوجيا الحديثة ".ليكون الإختتام بتوزيع جوائز على الضيوف والشركاء . وبإختتام الندوة الدولية تتحوّل فعاليات الإحتفال بالذكرى العاشرة لبعث المعهد الوطني للزراعات الكبرى إلى مقرّه ببوسالم الذي سيحتضن معرضا وأيّاما للأبواب المفتوحة أيّام 25و 26 و27 أفريل .