France / Gilets jaunes: 70 interpellations à Paris

Samedi 20 Avril 2019



Soixante-dix personnes ont été interpellées par la police samedi à Paris en marge de l'acte 23 des manifestations des gilets jaunes, selon un bilan livré par la préfecture de police à la mi-journée.Le trafic était très perturbé sur les lignes de métros et de RER de la capitale française, rapporte la chaîne d'information LCI, précisant que pas moins de six lignes ont un trafic partiellement interrompu et six autres ne marquent pas l’arrêt à toutes les stations.Pour ce 23ème samedi de mobilisations, les manifestants se sont principalement donné rendez-vous dans la capitale, indique la même source.Quatre défilés sont prévus à Paris. Deux ont été autorisés, dont l'un doit partir de la basilique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) pour rejoindre le campus de Jussieu (Ve).Les deux autres, dont le trajet initial prévoyait un départ depuis le secteur de Bercy, dans l'est de la capitale, pour rejoindre les Halles ou la place de l'Étoile, ont été interdits.Comme lors des récentes semaines, les autorités ont également interdit aux manifestations des lieux emblématiques de plusieurs villes, les Champs-Élysées, l'hyper-centre lyonnais ou la place du Capitole à Toulouse, par crainte des débordements.