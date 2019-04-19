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قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير أخلاقية تجاه الجماهير التونسية

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
باب نات - عبر العديد من المغردين التونسيين ، عن غضبهم، بسبب تصرف بدر من رئيس نادي الهلال السعودي لكرة القدم، الأمير محمد بن فيصل، في نهائي البطولة العربية للأندية، يوم الخميس.

ويظهر ابن فيصل في الفيديو المتداول بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يشير إلى حذاءه في وجه الجماهير التونسية الحاضرة في استاد هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 180797

Kamelnet  (Tunisia)  |Vendredi 19 Avril 2019 à 10h 07m |           
هاذا هو مستوى امراء ال سعود ...الجهل والفرعنة... بالله لماذا لا ياتي باهكذا افعال لا العمانيين لا القطريين لا الكويتيين. ...درجة التعلم تحدث الفارق😎



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