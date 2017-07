Monsieur BOUJNEH : Vous n'êtes pas le bienvenu !

Jeudi 06 Juillet 2017





Publié le:2017-07-06 08:36:45

"Que Monsieur Boujenah ne s’y trompe pas ! Il peut y avoir en Tunisie quelques (pseudo) artistes ou personnes publiques de tout horizon qui clament haut et fort leur soutient a sa présence en Tunisie ; il peut y avoir toute sorte de percnoptères sautant sur l’occasion de témoigner leur allégeance et leur bienveillance a la communauté organisée et de prononcer le terme magique qui espèrent-ils leur ouvrirait le sésame d’une certaine réussite, à savoir « antisémitisme ! » ; il peut même y avoir des politicards aussi véreux qu’impopulaires pour s’adonner à leur sport favori qu’est « l’aplat-ventrisme » et tenter de battre quelque records en la matière en ne ratant pas l’occasion de se faire bien voir par la puissante communauté. Qu’il ne s’y trompe pas. Ce genre de Sarcoptes, de parasites et de tics pullulent sur tout corps malade et s’y repaissent. Et notre pays est bien un corps malade.Cependant, le corps est encore vivant, il n’est pas encore mort. Et tant qu’il y aura un peu de vie dans ce corps, il rejettera toute tentative intrusive de la part de cette idéologie raciste, « racialiste » et inhumaine qu’est le sionisme. « Pourquoi mêler M. Boujenah au sionisme et y mêler la politique ?! » diraient certains, « et puis après tout il est tunisien, il aime la Tunisie ! » (je les entends déjà …). Si on ignore les penchants, et même les prises de positions et déclarations publiques très nombreuses de M. Boujenah à propos de son attachement à Israël, de sa loyauté envers Israël, de son profond sentiment sioniste ect…, alors soit on ignore totalement qui est le personnage, et auquel cas on devrait s’abstenir de tout commentaire et se contenter de se documenter avant de l’ouvrir, soit on est de mauvaise foi et on se fout pas mal de ce qu’il peut dire ou faire.Le mouvement sioniste, à l’instar de la déesse Sheeva aux milliers de bras, a lui aussi ses milliers de bras et de visages. Certains s’appellent Netanyahou, Lieberman ou Sharon, d’autres s’appellent BHL ou Finkelkrault, et d’autres encore Enrico Masias, M. Boujenah, Gad El Maleh, ou Cyril Hanouna. Toutes ces catégories sont autant de corporations d’artisans plus ou moins grandes, aux talents et aux domaines différents, mais agissant pour le même projet, chacun avec ses moyens et à son échelle. Ce sont tous les petits soldats de la même petite armée.Il aime la Tunisie dites-vous ?? Il est tunisien ? Je vous pose une colle alors ! Demandez-lui ce qu’il pense du bombardement de « son pays » la Tunisie par son autre vrai pays, celui de son cœur et de son amé, en 1985 faisant 68 morts et plus de 100 blesses ? Demandez-lui et vous verrez sa réponse. Demandez-lui de désavouer le sionisme publiquement, d’oser dire une parole juste à propos des massacres qu’on voit tous les jours sur nos petits écrans portables ! Les exécutions sommaires en pleine rue de gamins et de gamines de 15 à 25 ans par les colons ou par l’armée ! Les privations et les bombardements sauvage au phosphore blanc subi par un petit bout de terrain grand comme 2 arrondissements de paris (ils connaissent bien paris généralement nos petits « progressistes » favorable à la venue de M. Boujenah, ils pourront facilement comparer) ! Non seulement les personnes comme M. Boujenah sont sionistes de cœur et d’esprit, mais les carrières et la prospérité économique de ces gens en sont tributaires. La communauté organisée ne terrorisme pas uniquement hors de la communauté, elle maintient également une main de fer sur ses membres.Penchons-nous maintenant juste un petit peu sur sa prétendue « tunisisanité » : monsieur Boujenah baragouine encore 2 ou 3 mots de tunisien ? Quel exploit ! Il vient en Tunisie une fois par décennie pour passer un séjour tout frais payes à l’hôtel (parfois au frais de la princesse du temps de tonton) ? Je connais personnellement beaucoup d’étrangers répondant a ces critères voir plus.Je rejette à l’ avance les accusations-épouvantails et les arguments « préfabriqués » (haine, antisémitisme, et bla bla bla). Des juifs antisionistes, honnêtes et courageux il y en a : Jacob Cohen, Norman Finkelstein, Israel Shahak, Shlomo Sand ect …Bref, tout ceci, pour hurler, en mon nom et celui d’une très large part de la société dans laquelle je vis, mon refus de la venue d’un sioniste notoire en mon pays. "