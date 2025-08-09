Babnet   Latest update 23:08 Tunis

تونس تدين قرار الكيان الصهيوني إعادة احتلال قطاع غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/6/min522.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Août 2025 - 16:39 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أدانت تونس بشدة اليوم السبت، إعلان الكيان الاسرائيلي المحتلّ عن "نواياه الدنيئة في إعادة احتلال قطاع غزّة بالكامل وتشتيت سكّانه وحشرهم في جزء ضيّق من القطاع".

واعتبرت في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن ذلك "يُشكّل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية وتعدّ سافر على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومحاولة يائسة لتصفية قضيّته وكسر إرادته في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودفعه للتخلي عن أرضه".



وأضاف البيان أن هذه الخطة تشكل " فصلا جديدا من فصول جرائم الكيان الصهيوني وعدم اكتراثه بالمجتمع الدولي وبمنظومة الأخلاق والقيم الانسانية والتي تزداد فظاعة ووحشية يوما بعد يوم، بما يضع كل القوى العالمية والإرادة الدولية ومنظومتها الأممية ولاسيّما مجلس الأمن أمام لحظة فارقة يجب أن يحسم فيها موقفه إزاء مستقبل العالم والحقّ والعدالة الانسانية، وأن يلتزم بواجبه في وقف جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اللازمة له.
وجددت تونس التأكيد على دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم، وموقفها الثابت والمناصر للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة وكاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
   . وكان المجلس الأمني الصهيوني المصغر وافق أمس الجمعة على خطة للسيطرة على مدينة غزة، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313091


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-24
34°-24
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1408,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    