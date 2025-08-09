Babnet   Latest update 23:08 Tunis

القصرين: اختيار 60 مشاركاً لتمثيل الجهة في التصفيات النهائية للبطولة الوطنية للمطالعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/675afa2f939dc0.69102457_qhlifokmgjnep.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Août 2025 - 15:10 قراءة: 1 د, 38 ث
      
أفضت التصفيات المحلية للمشتركين في البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الرابعة بولاية القصرين، التي انتظمت الخميس المنقضي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالجهة ، إلى إختيار 134 مشاركاً من أصل 3 آلاف متسابق ينتمون إلى مختلف الفئات العمرية، وذلك لخوض غمار التصفيات الجهوية.

وتم تتويج 60 قارئاً من بينهم، لتمثيل الولاية في المرحلة النهائية المزمع تنظيمها يوم 15 نوفمبر المقبل بالقاعة المغطاة برادس في العاصمة، وفق مدير المكتبة الجهوية بالقصرين، عبد الرزاق رحيمي.

وأوضح رحيمي، في تصريح لـصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن هذه التظاهرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة المطالعة، وتنمية الرصيد اللغوي للمشاركين، وتطوير مهاراتهم الإبداعية، فضلاً عن تعزيز انخراطهم في الحياة الثقافية. وأشار إلى أن المكتبة الجهوية بالقصرين، التي كانت شبه مهجورة في السابق، شهدت إقبالاً غير مسبوق بفضل هذه البطولة، حيث استقطبت آلاف الرواد إلى جانب روادها المعتادين.

وبين بالمناسبة أن المكتبة الجهوية تضم حالياً 40 ألف عنوان باللغتين العربية وغير العربية، موزعة على ثلاث قاعات : قاعة مخصصة للأطفال من مرحلة ما قبل الدراسة وحتى سن 15 عاماً، وقاعتان للشباب والكهول تشملان قاعة للمراجعة وأخرى للإعارة. كما تحتوي المكتبة على جناح خاص بالمكفوفين مجهز بحقيبة متكاملة ومجموعة من الكتب بلغة البراي ، مبرزا أنه يجري حالياً تجهيز جناح إعلامي يضم مكتبة صوتية للمكفوفين وفضاءً إعلامياً للتلاميذ ورواد المكتبة.
وأضاف المصدر ذاته أن ولاية القصرين تحتضن شبكة تضم 16 مكتبة قارة و3 مكتبات متنقلة.
وتعتبر البطولة الوطنية للمطالعة تجربة فريدة من نوعها، وتشرف على تنظيمها وزارة الشؤون الثقافية. وتهدف هذه المبادرة إلى التعريف بشبكة المكتبات العمومية التونسية، الأكبر في إفريقيا والعالم العربي، والتي تضم نحو 498 مكتبة موزعة على 24 مكتبة جهوية و374 مكتبة محلية و45 مكتبة متنقلة، وتحتوي جميعها على ما يقارب 8 ملايين عنوان.
وقد جرى توزيع المشاركين في التصفيات الجهوية على ست فئات عمرية من 6 إلى 8 سنوات: قراءة ما لا يقل عن 48 كتاباً ومن 9 إلى 12 سنة: 48 كتاباً ومن 13 إلى 15 سنة: 30 كتاباً ومن 16 إلى 22 سنة: 12 كتاباً ومن 23 إلى 39 سنة: 12 كتاباً وأكثر من 40 سنة: 12 كتاباً.
ويخضع المتأهلون لاختبارات تُشرف عليها لجنة علمية وطنية تتكون من أساتذة جامعيين، ومتفقدين، وأدباء، تتولى تقييم المشاركين والإشراف على الامتحانات ومنح الجوائز .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313082


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-24
34°-24
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1408,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    