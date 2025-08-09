القصرين: اختيار 60 مشاركاً لتمثيل الجهة في التصفيات النهائية للبطولة الوطنية للمطالعة

أفضت التصفيات المحلية للمشتركين في البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الرابعة بولاية القصرين، التي انتظمت الخميس المنقضي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالجهة ، إلى إختيار 134 مشاركاً من أصل 3 آلاف متسابق ينتمون إلى مختلف الفئات العمرية، وذلك لخوض غمار التصفيات الجهوية.



وتم تتويج 60 قارئاً من بينهم، لتمثيل الولاية في المرحلة النهائية المزمع تنظيمها يوم 15 نوفمبر المقبل بالقاعة المغطاة برادس في العاصمة، وفق مدير المكتبة الجهوية بالقصرين، عبد الرزاق رحيمي.



وأوضح رحيمي، في تصريح لـصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن هذه التظاهرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة المطالعة، وتنمية الرصيد اللغوي للمشاركين، وتطوير مهاراتهم الإبداعية، فضلاً عن تعزيز انخراطهم في الحياة الثقافية. وأشار إلى أن المكتبة الجهوية بالقصرين، التي كانت شبه مهجورة في السابق، شهدت إقبالاً غير مسبوق بفضل هذه البطولة، حيث استقطبت آلاف الرواد إلى جانب روادها المعتادين.وبين بالمناسبة أن المكتبة الجهوية تضم حالياً 40 ألف عنوان باللغتين العربية وغير العربية، موزعة على ثلاث قاعات : قاعة مخصصة للأطفال من مرحلة ما قبل الدراسة وحتى سن 15 عاماً، وقاعتان للشباب والكهول تشملان قاعة للمراجعة وأخرى للإعارة. كما تحتوي المكتبة على جناح خاص بالمكفوفين مجهز بحقيبة متكاملة ومجموعة من الكتب بلغة البراي ، مبرزا أنه يجري حالياً تجهيز جناح إعلامي يضم مكتبة صوتية للمكفوفين وفضاءً إعلامياً للتلاميذ ورواد المكتبة.وأضاف المصدر ذاته أن ولاية القصرين تحتضن شبكة تضم 16 مكتبة قارة و3 مكتبات متنقلة.وتعتبر البطولة الوطنية للمطالعة تجربة فريدة من نوعها، وتشرف على تنظيمها وزارة الشؤون الثقافية. وتهدف هذه المبادرة إلى التعريف بشبكة المكتبات العمومية التونسية، الأكبر في إفريقيا والعالم العربي، والتي تضم نحو 498 مكتبة موزعة على 24 مكتبة جهوية و374 مكتبة محلية و45 مكتبة متنقلة، وتحتوي جميعها على ما يقارب 8 ملايين عنوان.وقد جرى توزيع المشاركين في التصفيات الجهوية على ست فئات عمرية من 6 إلى 8 سنوات: قراءة ما لا يقل عن 48 كتاباً ومن 9 إلى 12 سنة: 48 كتاباً ومن 13 إلى 15 سنة: 30 كتاباً ومن 16 إلى 22 سنة: 12 كتاباً ومن 23 إلى 39 سنة: 12 كتاباً وأكثر من 40 سنة: 12 كتاباً.ويخضع المتأهلون لاختبارات تُشرف عليها لجنة علمية وطنية تتكون من أساتذة جامعيين، ومتفقدين، وأدباء، تتولى تقييم المشاركين والإشراف على الامتحانات ومنح الجوائز .