بسبب تكرار الحوادث وتعدد نقاط الاختطار .. مرصد سلامة المرور يتخذ جملة من الإجراءات في عدة نقاط من ولاية باجة

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شرع الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور أمس الاثنين، مرفوقا بأعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية، في إحصاء نقاط الاختطار وتكرار الحوادث ضمن برنامج عمل بكافة ولاية باجة.



وتم خلال هذا الإحصاء وفق بلاغ للمرصد الوطني لسلامة المرور نشر اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، معاينة نقاط اختطار بكل من معتمديات المعقولة وتيبار ، ووقع الاتفاق على اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية في معتمدية المعقولة تمثلت في تركيز إشارات زجاجية ارتحاجية بالنقطة الكلم 33 (نقطة تكرار حوادث)، وجميع المفترقات الموجودة قبل وبعد المفترقات من الجهتين، وتمديد الرصيف الأوسط بالنقطة كلم 34 وترك مجالين للمرور على مستوى حي الأنس وحي سبع عوينات.

