سليانة: وفاة شخص واصابة 8 اخرين في حادث انقلاب سيارة أجرة نقل ريفي بمنطقة عين بوسعدية ببرقو

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جد صباح اليوم الاثنين بمنطقة عين بوسعدية من معتمدية برقو التابعة لولاية سليانة، حادث مرور تمثل في انقلاب سيارة أجرة "نقل ريفي"، اسفر عن وفاة شخص واصابة 8 اخرين، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العميد شكري الزوايدي.

وبين الزوايدي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المتوفي يبلغ من العمر 55 سنة، وأنه تم نقل بقية المصابين إلى المستشفى المحلي ببرقو، على أن يتم تحويل عدد منهم إلى المستشفى الجهوي بسليانة.

وأشار الزوايدي إلى أنه تم تسخير 3 سيارات إسعاف تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، وأخرى تابعة للإدارة الجهوية للصحة.