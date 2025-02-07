وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تؤكد رغبة بلادها في الاستئناس بالتجربة التونسية في مجال العمل الاجتماعي

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أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبيّة ورئيسة المنظّمة العربيّة للأسرة، وفاء أبو بكر الكيلاني، اليوم الجمعة ، رغبة بلادها في الاستئناس بالتجربة التونسيّة واستثمار ما توفّره من نماذج نجاح وفرص تكوينية هامّة للموارد البشرية في مجال العمل الاجتماعي .



وأدت الوزيرة الليبية رفقة وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، سلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من مؤسسات التابعة للوزارة، اعربت خلالها عن تقديرها لتقدّم التجربة التونسيّة في المجالات المتّصلة بمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات والمقاربة العلميّة لقضايا المرأة والمراهنة على التعليم العالي رفيع المستوى لإطارات الطفولة.









وشملت هذه الزيارات الميدانيّة كلاّ من المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف" والمعهد العالي لإطارات الطفولة قرطاج درمش.



وعاينت الوزيرة الليبيّة والوفد المرافق لها سير عمل هذه المؤسسات ومختلف ما تؤمنه من فضاءات وخدمات، مطّلعة على أبرز مهامها وبرامجها واستراتيجيّتها.



يذكر أنّ الوزيرة الليبيّة قد أدّت أمس الخميس زيارات إلى المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل ومؤسسة "أمّ الخير" لرعاية كبار السنّ بأريانة.



وشملت هذه الزيارات الميدانيّة كلاّ من المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف" والمعهد العالي لإطارات الطفولة قرطاج درمش.وعاينت الوزيرة الليبيّة والوفد المرافق لها سير عمل هذه المؤسسات ومختلف ما تؤمنه من فضاءات وخدمات، مطّلعة على أبرز مهامها وبرامجها واستراتيجيّتها.يذكر أنّ الوزيرة الليبيّة قد أدّت أمس الخميس زيارات إلى المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل ومؤسسة "أمّ الخير" لرعاية كبار السنّ بأريانة.