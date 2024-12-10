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زغوان: تخصيص اعتماد بقيمة 2 فاصل 6 مليون دينار لتدعيم الموارد المائية بعدد من مناطق الجهة (رئيس إقليم الصوناد)

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Decembre 2024 - 13:38 قراءة: 0 د, 46 ث
      
خصصت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اعتمادا بقيمة 2 فاصل6 مليون دينار، لتدعيم الموارد المائية بعدد من مناطق ولاية زغوان ومجابهة نقص مياه الشرب.

وذكر رئيس إقليم الشركة بزغوان بشير الهاشمي في تصريح لصحفي "وات"، أن الإعتماد المرصود سيخصص لإنجاز 4 مشاريع تتضمن حفر 4 آبار عميقة جديدة وأخرى تعويضية وتجهيزها وكهربتها وربطها بشبكة المياه، واضاف ان بئرين من بين الابار المعنية، توجد بمنطقة بنت سعيدان بالفحص لتدعيم التزود بالماء الصالح للشرب بمدينتي الفحص وزغوان عبر مسار الحنايا، وذلك بكلفة أشغال قدرت بـ1،1 مليون دينار، إلى جانب حفر بئر تعويضية بعين هارون بزغوان بقيمة إنجاز حددت بـ500 ألف دينار.
وأضاف أن الشركة خصصت اعتمادا بقيمة 1 مليون دينار لحفر بئرين عميقتين لتدعيم الموارد المائية بكل من مركب وادي الزيت ـ بوسليم ـ بوعشير، ومركب الزريبة ـ جرادوـ عين الباطرية، وأشار إلى أن الأشغال ستنطلق في غضون السنة المقبلة وان المشاريع ستساهم في ضمان التزود بمياه الشرب والحد من انقطاعه المتكرر خاصة خلال ذروة الاستهلاك.


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