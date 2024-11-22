ذهبيّة و5 فضيّة و3 برنزيّة إثر منافسات اليوم الثّاني للألعاب الإفريقيّة العسكريّة

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في إطار منافسات اليوم الثاني للألعاب الإفريقيّة العسكريّة التي تدور فعاليّاتها بنيجيريا أبوجا من 18 إلى 30 نوفمبر 2024، فاز اليوم الجندي أوّل إلياس التليلي في رياضة التايكواندو، بأوّل ميداليّة ذهبيّة للوفد العسكري التونسي، كما تحصّل الرقيب محمّد أمين مير على الميداليّة الفضيّة في وزن 54 كغ في نفس الرياضة.



كما توّج الفريق العسكري للمصارعة الحرّة، بثلاث ميداليّات فضيّة عن طريق كلّ من العريف رسلان زيتون والعريف محمّد الجبري والرقيب أوّل صبري مناصريّة.





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وفي اختصاص الرماية تحصّل الفريق التونسي على ميداليّة فضيّة جماعي اختصاص مسدّس مركزي، وفاز الرقيب أوّل حمزة العرقوبي بالميداليّة البرنزيّة في نفس الإختصاص.



أمّا في منافسات المسدّس سرعة، فقد تحصّل عناصر المنتخب العسكري على برنزيّة جماعي فيما توّج الرقيب أوّل سيف الدين العزيزي بالميداليّة البرنزيّة في نفس الإختصاص.



وترتفع بذلك حصيلة الوفد التونسي المشارك في الألعاب الإفريقيّة العسكريّة في اليومين الأوّلين إلى 13 ميدالية (1 ذهبيّة و8 فضيّة و4 برنزيّة)، في إنتظار بقيّة المنافسات.

وفي اختصاص الرماية تحصّل الفريق التونسي على ميداليّة فضيّة جماعي اختصاص مسدّس مركزي، وفاز الرقيب أوّل حمزة العرقوبي بالميداليّة البرنزيّة في نفس الإختصاص.أمّا في منافسات المسدّس سرعة، فقد تحصّل عناصر المنتخب العسكري على برنزيّة جماعي فيما توّج الرقيب أوّل سيف الدين العزيزي بالميداليّة البرنزيّة في نفس الإختصاص.وترتفع بذلك حصيلة الوفد التونسي المشارك في الألعاب الإفريقيّة العسكريّة في اليومين الأوّلين إلى 13 ميدالية (1 ذهبيّة و8 فضيّة و4 برنزيّة)، في إنتظار بقيّة المنافسات.