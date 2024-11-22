4 ميداليات لتونس في في أولى أيام الألعاب الإفريقيّة العسكريّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67406f1b1ac1f9.19976016_pjfhmkneiogql.jpg width=100 align=left border=0>

احرز المنتخب التونسي امس الخميس 4 ميداليات منها 3 فضية و1 برونزية في منافسات اليوم الاول للمصارعة الرومانية ضمن الألعاب الإفريقيّة العسكريّة التي تحتضنها العاصمة النيجيرية أبوجا إلى غاية 30 نوفمبر الجاري بمشاركة فرق رياضيّة عسكريّة من 19 دولة.



وجاءت الميداليات الفضية بواسطة العريف رسلان زيتون والعريف محمّد الجبري والعريف نضال السهيلي فيما اكتفى الرقيب أوّل صبري مناصريّة بالميدالية البرونزيّة.

وللاشارة يضم الوفد العسكري التونسي المشارك في العاب ابوجا، 29 رياضيا ينتمون إلى 5 اختصاصات وهي التايكواندو والملاكمة والمصارعة والجيدو والرماية.



...



