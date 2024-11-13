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وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتّحدة والامينة التنفيذية للجنة "الاسكوا"

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Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 21:10 قراءة: 0 د, 35 ث
      
التقى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، الاربعاء بمقر الوزارة، وكيلة الأمين العام للأمم المتّحدة والامينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) "رولا دشتي".

وتناول اللقاء بالخصوص بحث سبل دعم برامج التعاون بين الاسكوا والوزارة فيما يتعلّق بمنظومة الحماية الاجتماعية وتجديد آليات النهوض بالفئات الضعيفة والمتوسّطة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

...

واستعرض الوزير، بالمناسبة، مجالات تدخّل وزارة الشؤون الاجتماعية وأهمّ البرامج والمنافع المسداة لمنظوريها، مؤكّدا الحرص على تنفيذ برامج اجتماعية ذات مضامين جديدة باعتماد خطّة متكاملة تشمل الوسائل والأهداف والنتائج المرجوّة بما يضمن الاستقلالية لكلّ الفئات.

ومن جهتها عبّرت رولا دشتي عن استعداد "الاسكوا" لمزيد دعم التعاون في المجال الاجتماعي من خلال تبادل الخبرات ودعم القدرات والمساندة الفنيّة في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية.


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