بطولة بلغراد للتنس - التونسي اسكندر المنصوري ينهزم رفقة الكرواتي ايفان دوديغ في نهائي منافسات الزوجي

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انهزم لاعب التنس التونسي اسكندر المنصوري رفقة زميله الكرواتي ايفان دوديغ امام البريطاني جامي موراي والاسترالي جون بييرس بنتيجة 1-2 (6-3 و6-7 و9-11) في المباراة التي اقيمت امس السبت في اطار الدور النهائي لمنافسات الزوجي لبطولة بلغراد الصربية ذات 250 نقطة.

يذكر ان الثنائي المنصوري ودوديغ كان قد تاهل الى الدور النهائي على حساب الثنائي الاكواتوري المتكون من غونزالو ايسكوبار ودييغو هيدالغو بعد الفوز بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-3).