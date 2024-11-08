بطولة صربيا المفتوحة للتنس: التونسي اسكندر المنصوري في نهائي مسابقة الزوجي

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تأهل لاعب التنس التونسي اسكندر المنصوري الى الدور النهائي لبطولة صربيا المفتوحة في مسابقة الزوجي رجال اثر فوزه وشريكه الكرواتي إيفان دوديغ على الثنائي الاكوادوري المتكون من غونزالو اسكوبار وديغو هيدالغو بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.

وسيلاقي الثنائي اسكندر المنصوري والكرواتي إيفان دوديغ غدا السبت في لقاء الدور النهائي الثنائي المتكوّن من البريطاني جامي موراي والأسترالي جون بيرس.

يذكر أنّ اسكندر المنصوري صاحب الـ 29 عاما مصنف عالميا في المركز 808 في جدول ترتيب رابطة محترفي التنس.