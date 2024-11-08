Babnet

بطولة صربيا المفتوحة للتنس: التونسي اسكندر المنصوري في نهائي مسابقة الزوجي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64dbcd90f38c61.12932726_khjlnmpfeioqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Novembre 2024 - 15:14 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تأهل لاعب التنس التونسي اسكندر المنصوري الى الدور النهائي لبطولة صربيا المفتوحة في مسابقة الزوجي رجال اثر فوزه وشريكه الكرواتي إيفان دوديغ على الثنائي الاكوادوري المتكون من غونزالو اسكوبار وديغو هيدالغو بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.
وسيلاقي الثنائي اسكندر المنصوري والكرواتي إيفان دوديغ غدا السبت في لقاء الدور النهائي الثنائي المتكوّن من البريطاني جامي موراي والأسترالي جون بيرس.
يذكر أنّ اسكندر المنصوري صاحب الـ 29 عاما مصنف عالميا في المركز 808 في جدول ترتيب رابطة محترفي التنس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297127


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 16:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*