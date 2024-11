Ooredoo Tunisie continue à développer son infrastructure et augmenter la puissance de son réseau pour assurer une qualité de service plus efficace et efficiente

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672a42a20853d8.28242644_olmnjgphqfkie.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqu de Presse - Ooredoo Tunisie prend des mesures significatives pour tendre les capacits de son rseau et garantir sa prparation aux volutions technologiques futures. Avec des investissements continus dans une infrastructure avance, lentreprise est prte fournir une connectivit haut dbit et fiable, ce qui permettra le lancement des rseaux 5G dans les services de tlphonie fixe et mobile ainsi que la fibre, soutenant ainsi la transformation numrique et la croissance conomique en Tunisie.





Linfrastructure de base du rseau est solide et moderne, quipe de divers mcanismes de redondance pour renforcer la rsilience et soutenir lintgration future de la technologie de nouvelle gnration ds que les licences dactivation du rseau 5G seront accordes par le Ministre des Technologies de la Communication.



...



Les taux de couverture du rseau confirment lengagement de Ooredoo en matire de connectivit, avec une couverture de la population atteignant plus de 99 % pour le rseau 3G et plus de 98 % pour le rseau 4G partir de septembre 2024. De plus, Ooredoo a t le premier oprateur en Tunisie dployer un rseau daccs sans fil fixe (FWA) en 2017, et cette infrastructure est actuellement mise jour avec les dernires technologies, prte rpondre aux exigences futures du rseau.

En termes de qualit de service, Ooredoo sest classe premire en Tunisie pour lexprience utilisateur du rseau 4G selon Tutela, offrant une exprience de donnes avance avec des vitesses leves et une faible latence, soutenue par les technologies modernes 4G et 4.5G. De plus, linfrastructure de transport de Ooredoo offre une grande capacit et flexibilit, capable de supporter diffrents niveaux de transport et dapplications pour rpondre aux demandes croissantes du rseau. À linternational, le rseau dispose dune capacit de 800 gigaoctets par seconde fournie par trois cbles sous-marins distincts reliant la Tunisie lEurope, avec la possibilit de stendre plus de 10 traoctets par seconde pour une flexibilit totale.





Conformment son engagement en faveur de linnovation, Ooredoo Tunisie a men des tests approfondis pour augmenter la puissance du rseau et a quip son infrastructure des dernires technologies pour intgrer les amliorations futures. Cet investissement stratgique saligne avec la vision de lentreprise visant amliorer la connectivit pour les entreprises, autonomiser les startups et promouvoir linclusion numrique dans les zones urbaines et rurales. De plus, Ooredoo Tunisie a organis des sessions de formation et de dveloppement des comptences pour prparer les quipes internes au lancement de cette nouvelle technologie. Ooredoo Tunisie a galement renforc la protection des donnes, qui est une priorit absolue pour les oprateurs de tlphonie avec le lancement de la 5G, car la cyberscurit reprsente un dfi fondamental pour lÉtat. Dasn le cadre de la prparation du march pour cette nouvelle gnration de services, avec une vision prospective, il est noter que Ooredoo Tunisie a commenc commercialiser des tlphones mobiles compatibles avec la 5G, il y a prs de trois ans.

Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a exprim sa confiance dans la prparation de lentreprise, dclarant : Nous sommes fiers des tapes que nous avons franchies pour tendre et moderniser notre rseau. Ces efforts amlioreront non seulement la qualit du service pour nos clients, mais contribueront galement de manire significative la croissance de lconomie tunisienne. Notre objectif est de jouer un rle cl dans la transformation numrique de la Tunisie en fournissant aux entreprises et aux particuliers un accs aux dernires innovations technologiques.

Ooredoo Tunisie reste engage fournir une connectivit ingale ses utilisateurs et renforcer son rle de force motrice pour lavenir numrique de la Tunisie.